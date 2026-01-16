½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×ºé¤¯¤«¡¡¥·ー¥º¥ó¡ÖÅ¸Ë¾¡×
ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢ーËÜ³Ê»²Àï4Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤Î¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×2°Ì¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤«¤éÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥·ー¥É¸¢¤òÁÓ¼º¤·¡¢ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡ÊQ¥·¥êー¥º¡Ë¤ò·Ð¤Æ2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÄ©¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¢¡È¸áÇ¯¥¦¥¤¥¹¥ー¡É¤È¶¦¤ËÇÏ¥Ýー¥ºÈäÏª¡ª¡¡2026Ç¯½é¤ÎÅê¹Æ¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤´°§»¢
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÁí³ç
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î½ÂÌî¤Ï¡¢½Ð¾ì23»î¹ç¤Î¤¦¤ÁÍ½ÁªÍî¤Á¤¬13»î¹ç¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï104°Ì¡£¥·ー¥É·÷Æâ¤Î80°Ì¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¶ì¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãーÂç²ñ¤Ç¤Î¶ËÃ¼¤ÊÀ®ÀÓº¹¤À¡£5·î¤Î¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×¤Ç¤Ï7°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸åÍ½ÁªÍî¤Á¤¬Áê¼¡¤®¡¢°ÂÄê´¶¤Î·çÇ¡¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ÎÅ¸Ë¾
12·î¤ÎQ¥·¥êー¥º¤ò24°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌî¤Ï¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥È¤¬163ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³«ËëÅö½é¤Î½Ð¾ì²ÄÇ½»î¹ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ê¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤ËÏªÄè¤·¤¿¥Ñー¥ª¥óÎ¨¤ÎÄã¤µ¤ò¹îÉþ¤·¡¢Í½ÁªÄÌ²áÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥«¥Æ¥´¥êー¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎºÇÃ»µ÷Î¥¤È¤Ê¤ë¡£
¹âÆñÅÙ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·¹¸þ¡ÊÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ªー¥×¥ó7°Ì¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¿¾ì¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤¿°ÂÄê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ä¾å°Ì¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£