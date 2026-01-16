¡Ú2026Ç¯¡Û·ÚÎÌ¡õ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ë¥È¥ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾®·¿²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¥£ÀðÉ÷µ¡¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°Ãæ¡¦°ÜÆ°Àè¤Ê¤É¤ÇÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¾®·¿¤Î·ÈÂÓ²ÈÅÅ¤¬²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥È¥ê¤Ç¤â¡¢½ÐÄ¥Àè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥È¥ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¾®·¿²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥Ë¥È¥ê¤Î¾®·¿À¸³è²ÈÅÅ¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¡×¡Ö¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¡×¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë
¡¡¥Ë¥È¥ê¤Î¾®·¿À¸³è²ÈÅÅ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¾®·¿²ÈÅÅ¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤º¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ËÉÙ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥È¥ê¤Î¾®·¿²ÈÅÅ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡¦Î¹¹ÔÍÑÉÊ¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆµ¡´ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¾®·¿²ÈÅÅ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤ë¥Ë¥È¥ê¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¾®·¿²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î6¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï
¡¦¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥à¥¢¥¤¥í¥ó
¡¦¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó
¡¦¥½¡¼¥é¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh
¡¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó
¡¡¤É¤ì¤â¼ê·Ú¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢³°½ÐÀè¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£ËÜ¹Æ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅÝ¤·¤Æ¤â¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ª¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¡×
¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥Ç¥¹¥¯²Ã¼¾´ï¡×¤Ï¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¥Ë¥È¥ê¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢USB½¼ÅÅ¼°²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÜÆ°Àè¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ï¢Â³±¿Å¾¡¦´Ö·ç±¿Å¾¤Î²Ã¼¾ÎÌÀÚÂØ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤òËü¤¬°ìÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿å¤¬¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âOK¡ª¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥à¥¢¥¤¥í¥ó¡×
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥à¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥é¥ß¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ÇÉÛ¤¹¤Ù¤ê¤¬¤è¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤Ç¤â¥·¥ï¿¤Ð¤·¤ò¼ê·Ú¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Á¡¼¥àµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°áÎà¤ò¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ï¤ò¿¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢¼ýÇ¼»þ¤ä»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥¤¥º´¶¤Ï500mL¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸¡ª¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×
¡¡USB½¼ÅÅ¼°¤Î¡Ö¥³¡¼¥É¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢500mL¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï³«ÊÄ¥í¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¡²¹ÅÙ¤â3ÃÊ³¬¡Ê160¡¦180¡¦200¡î¡Ë¤ÇÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤Ê¤¤²ó¿ô¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼ ¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡×
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º³°²»¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä³¹Êâ¤¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼ÄÌÏÃ¤â¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤Ê¤É¤Ç¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Ø¤ÎÅÅÃÓ»ÄÎÌÉ½¼¨¤äIPX4ËÉÅ©ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¶ÛµÞ»þ¤Ë¤âÊØÍø¡Ö¥½¡¼¥é¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh¡×
¡¡¡Ö¥½¡¼¥é¡¼¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh¡×¤Ï¡¢USB½¼ÅÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤â¤Î¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÀÍÛ¸÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥½¡¼¥é¡¼½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Æ±»þ½¼ÅÅ¤Ï2Âæ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤ÏÌó3²ó¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½¤âËÉÙ¤Ç¡¢¾ïÍÑ¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¹âµ±ÅÙLED¥é¥¤¥È¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¢SOSÈ¯¿®µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£³°½Ð»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É÷ÎÌÄ´À°¤¬ÌµÃÊ³¬¤ÇÊØÍø¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¡×
¡¡¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀðÉ÷µ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤òÁõÃå¤·¤ÆPC¤ä¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤ÊÁÝ½ü¤Ë¤â»È¤¨¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£USB½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢Ìó4»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç¡¢ºÇÂçÌó2.5»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£É÷ÎÌ¤Ï¥À¥¤¥ä¥ë¤ÇÄ´À°¤¹¤ëÌµÃÊ³¬¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿É÷ÎÌ¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ë¥È¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¾®·¿²ÈÅÅ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ªÃÍÃÊ¤â¼ê¤´¤í¤Ê¤¿¤á¡¢À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³°½ÐÀè¤äÎ¹¹Ô¤Ë»ý»²¤·¤Æ¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
