ÂçÍÆÎÌ¤ÇËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©¡¢¾×·â¤Ë¶¯¤¤ PGYTECH¤Î¡ÖCreateMate¡×¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹
¡¡¥»¥¥É¤ÏÆ±¼Ò¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖPGYTECH¡×¤«¤é¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡ÖPGYTECH CreateMate ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï3300±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢micro SD¡¦SD¡¦CFexpress Type A¡¦CFexpress Type B¡¦XQD¡¦nano SIM¤Î¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢CFAºÇÂç6Ëç¡¢micro SDºÇÂç16Ëç¡¢SDºÇÂç6Ëç¡¢CFB¡¿XQDºÇÂç6Ëç¡¢nano SIMºÇÂç1Ëç¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï29¡ß63¡ß140mm¤Ç¡¢½ÅÎÌ¤Ï150g¡£-20¡Á40ÅÙ¤Î²¹ÅÙ´Ä¶¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÂÎ¤Ï¡¢°µ½Ì¤ä¶Ê¤²¤Ë¶¯¤¤¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤Ë¡¢Íî²¼¾×·â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¥·¥ê¥³¥ó³°Áõ¤Î»°½Å¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£IP54¤ÎËÉ¿Ð¡¦ËÉÅ©ÀÇ½¤âÈ÷¤¨¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥ÉÎà¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥ë¥È¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë¤«¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤ä¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡¿SIM¥«¡¼¥É¤Î¼è¤ê³°¤·¤ËÊØÍø¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¤¥¸¥§¥¯¥È¥Ô¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»¥¥É¤Ç¤ÏPGYTECH¤Î¡ÖCreateMate ¹âÂ®¥ß¥Ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼ÆâÂ¢¥±¡¼¥¹¡×¤â1·î6Æü¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢SD¥«¡¼¥É2Ëç¡Ümicro SD¥«¡¼¥É4Ëç¤òÆ±»þ¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼µ¡Ç½¤âÉÕ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âÍÆ°×¤À¡£
