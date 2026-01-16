ºÇÇ¯Ä¹¤ÈºÇÇ¯¾¯¤Ï42ºÐº¹¡¢¡È½õ¤Ã¿Í¡É¿ô3°Ì¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¹ñ¤â¡©¡ÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¾ðÊó¤¬È¯É½
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢½©½ÕÀ©¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¡£PKÀï¤òÆ³Æþ¤·¤¿´°Á´·èÃåÊý¼°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï³Æ¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆ±½ç°ÌÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤·¤ÆºÇ½ª½ç°Ì¤ò·è¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¼ï¤È2¼ï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¿ô¤ÏJ1¤¬679Ì¾¡¢J2¤¬608Ì¾¡¢J3¤¬609Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¹ç·×¤Ï1896Ì¾¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏJ1¤¬26.11ºÐ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢J2¤Ï25.77ºÐ¡¢J3¤Ï25.78ºÐ¤Ç3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Á´ÂÎ¤Ç¤Ï25.89ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Á´ÂÎ¤ÎºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎMF·§ÅÄ²ÂÅÍ¤Ç¡¢1·î15Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡Ö16ºÐ4¥«·î10Æü¡×¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë²£ÉÍFC¤«¤éÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡È¥¥ó¥°¡¦¥«¥º¡É¤³¤È¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Ç¡Ö58ºÐ10¥«·î20Æü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î·§ÅÄ¤ÈºÇÇ¯Ä¹¤Î»°±º¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï¼Â¤Ë¡Ö42ºÐ6¥«·î10Æü¡×¤À¡£
¡¡J1¤ÎºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤ÏºòÇ¯»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿FCÅìµþ¤ÎMFËÌ¸¶Ëê¤Ç¡Ö16ºÐ6¥«·î8Æü¡×¡¢ºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬°ì¶Ú¤ÎFW¾ë¸å¼÷¤Ç¡Ö39ºÐ8¥«·î30Æü ¡×¡£J2¤ÎºÇÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÎDF»³ËÜ±Ñ¿Ã¤Ç¡Ö45ºÐ6¥«·î20Æü¡×¡¢J3¤ÎºÇÇ¯¾¯Áª¼ê¤ÏÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö¤ÎFWúðÌ¾¸µ´õ¤Ç¡Ö17ºÐ5¥«·î17Æü¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¿Í¿ô¤âÈ¯É½¡£ºÇÂ¿¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇJ1¤Ç38Ì¾¡¢J2¤Ç19Ì¾¡¢J3¤Ç4Ì¾¤È3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¹ç¤ï¤»¤Æ61Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Ï41Ì¾¤Î´Ú¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï6Ì¾¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢5Ì¾¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
