¥¤¥«¥²¡¼¥à¤Î¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNetflix ½Â⾕¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¡ªÍ¥¾¡¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢Á´6¥²¡¼¥à¤ÎÉ¬¾¡¥Ý¥¤¥ó¥È
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥¹¥ê¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶½ÂÃ«(½ÂÃ«¥Õ¥¯¥é¥¹Æâ)¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖRED LIGHT, GREEN LIGHT(¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À)¡×
²ñ¾ìÆâ¤ÏºîÃæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´°Á´ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²¡¼¥à¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤â²ÄÇ½¤À¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ö¹Ë°ú¤¡×¤ä¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤Ê¤É¡¢Á´6¼ï¤Î¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÉé¤±¤¿¤éÂ¨¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´6¥²¡¼¥à¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î5¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çºÅ¤¹¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤ÏÂç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ·¤Ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·µº¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤¬Éé¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·Í¥¾¡¤·¤¿É®¼Ô¤¬¡¢³Æ¥²¡¼¥à¤ÎÆâÍÆ¤È¤È¤â¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì¾Ò²ð¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤¬ÂÔ¤ÄÆÃÊÌ¤Ê¡ÖVIP ROOM¡×¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Âè1¤Î¥²¡¼¥à¡ÖTUG OF WAR(¹Ë°ú¤)¡×
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Âè1¤Î¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÉô²°¤ØÅþÃå¡£¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤Ç¹Ô¤¦¡¢°ìÂÐ°ì¤Î¹Ë°ú¤ÂÐ·è¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÀÖ¥Á¡¼¥à¤ÈÀÄ¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢°ìÂÐ°ì¤Ç10ÉÃ´Ö¡¢»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥í¡¼¥×¤ò°ú¤¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥×¤ò°ú¤¤¤¿µ÷Î¥¤Î¹ç·×¤Ç¶¥¤¦¡£ÂÐÀï¤Ï°ìÂÐ°ì¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇºÇ½ª·ë²Ì¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¬¸Ä¿ÍÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´°÷¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Áê¼ê¤È¤ÎÎÏ¾¡Éé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ë°ú¤¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ú¤¤¤¿¤«¤Îµ÷Î¥¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÏ¤Îº¹¤Ê¤É¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Áá´¬¤¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¹Ë¤ò°ú¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¹Ë¤òÄÏ¤ßÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£
¢£Âè2¤Î¥²¡¼¥à¡ÖMARBLES(¥Ó¡¼¶ÌÍ·¤Ó)¡×
Âè2¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥À¥ë¥´¥Ê(·¿È´¤)¡×¥²¡¼¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë»÷¤¿¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÍÄÃÕ±à¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÆþ¼¼¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¶Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾å¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿·Á¤ÎÃæ¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤òÅê¤²Æþ¤ì¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ó¡¼¶Ì¤¬·Á¤ÎÃæ¤ËÃåÃÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥ÉÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¡¼¶Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ó¡¼¶Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿»²²Ã¼Ô¤ÏÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£À©¸Â»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ó¡¼¶Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃæ±û¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ó¡¼¶Ì¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÎÏ²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢½øÈ×¤ÏÎÏ²Ã¸º¤Î³ÎÇ§¤äÄ´À°¤ò¤·¡¢¾ì¤Ë¥Ó¡¼¶Ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£Ä·¤ÍÊÖ¤ê¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢Â¾¤Î¥Ó¡¼¶Ì¤Ë¤¢¤Æ¤¿ÃåÃÏ¤Ê¤É¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¢£Âè3¤Î¥²¡¼¥à¡ÖMEMORY STEPS(¥¬¥é¥¹¤Î¶¶)¡×
Âè3¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢²»À¼¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë½¾¤¤ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ÂÁ´¤Ê¥¿¥¤¥ë¤È´í¸±¤Ê¥¿¥¤¥ë¤òµ²±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï°ìÅÙ¤Ë°ìÎó¤º¤Ä¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤òÆ§¤ó¤Ç¿Ê¤ß¡¢´Ö°ã¤¨¤º¤ËÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¡¼Ô¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤ë¡£´í¸±¤Ê¥¿¥¤¥ë¤òÆ§¤ó¤À¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¤«¤éÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥¿¥¤¥ë¤òµ²±¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï°ì½Ö¤Î¤¿¤á¡¢ÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£µ²±ÊýË¡¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢·Á¤Ç³Ð¤¨¤¿Êý¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Âè4¤Î¥²¡¼¥à¡ÖRED LIGHT, GREEN LIGHT(¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À)¡×
¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÂè4¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥è¥ó¥Ò¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°¤¤¤¿¤ê»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¾ò·ï¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÃ»»þ´Ö¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¡£¡ÖRed Light(¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À)¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¤Û¤«¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÈÂ¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à2¡Ù¤Î¡Ö¸Þ¿ÍÏ»µÓ ¶áÂå¸Þ¼ï¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1¡¢2¡¢1¡¢2¤È¤ª¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£°ìÉô¾ã³²Êª¤¬¤¢¤êÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤Æ»¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤½¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÈò¤±¤ë¤È¤¤¤¦½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Âè5¤Î¥²¡¼¥à¡ÖROUND & ROUND(°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à)¡×
Âè5¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢²»³Ú¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÅÀÅô¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÁÇÁá¤¯¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÀÅô¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÃ¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤¦¤Á2¤Ä¤À¤±¤¬ÅÀÅô¤·¡¢2Ì¾¤Î¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£3ÃÊ³¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÃ¦Íî»þ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ºÇ½é¤Ï³Î¼Â¤ËÅÀÅô¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃÊ¡¹¤È¿Í¿ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÀÅô¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢²»³Ú¤¬»ß¤Þ¤ëºÝ¤Ë¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âè6¤Î¥²¡¼¥à¡ÖTHE LAST SUPPER(ºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á)¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5¥²¡¼¥à¤Î¾å°Ì6Ì¾¤À¤±¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºîÃæ¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢²»³Ú¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÁÇÁá¤¯¥Ù¥ë¤ò²¡¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£1¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬3²ó¾¡Íø¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÁ´°÷¤¬Ã¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ë3¥é¥¦¥ó¥É¾¡Íø¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¡¼Ô¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¤ë¡£¾¡Íø¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÈÁªÂò¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖVIP ROOM¡×¤Ø¤È¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¥Ù¥ë¤¬±ü¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Ø»Ò¤ò½ÐÍè¤ë¤À¤±°ú¤¡¢¿¼¤¯ºÂ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÁÇÁá¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤¬¡¢²»³Ú¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤Ç¤ª¼êÉÕ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²»³Ú¤¬³Î¼Â¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¡£
¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ï¡¢7·î20Æü(½Ë)¤Þ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡È¤¢¤Î¥¹¥ê¥ë¡É¤ò¤¼¤Ò¡ª
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¡§¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡× 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
