¥·¥ÉÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØSID TOUR 2025 ～Dark side～¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ë¤ÆÆÈÀêÊüÁ÷·èÄê

¢£¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ
¥·¥É¤¬2025Ç¯10·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØSID TOUR 2025 ～Dark side～¡Ù¤è¤ê¡¢11·î9Æü¤ËZepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÈÀêÊüÁ÷¡£
¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¥É¤Î¥Àー¥¯¤ÊÌÌ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥«¥Ñー¡ª ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¨¥à¥ª¥ó!Ã±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·×20Ì¾¤Ë¡¢¡Ö¥á¥Ã¥»ー¥¸Æþ¤ê¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¥«¥ì¥ó¥Àー¡ÊA4 ¥µ¥¤¥º 1 ¼ï¡Ë¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØM-ON! LIVE ¥·¥É ¡ÖSID TOUR 2025 ～Dark side～¡×¡Ù
01/26¡Ê·î¡Ë22:00～24:00
ºÆÊüÁ÷¡§02/24¡Ê²Ð¡Ë23:00～25:00
¡ã¥ª¥ó¥¨¥¢¥ê¥¹¥È¡ä
µ²±¤Î³¤
shout
CANDY
XYZ
¾ÆµÑÏ§
reverb
°¼ñÌ£
Äã²¹
»É¤ÈÇ
siren
0.5ÉÃ¤ÎÎø
¥×¥í¥Ýー¥º
·ÉÎé¥Ü¥¦¥¤
±¦¼ê¤Î¥¹¥×ー¥ó¤È½éÎø¤È¥Ê¥¤¥Õ
park
ÌÑÁÛÆüµ
ÌÑÁÛÆüµ 2
ÀÖ»æ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥©ー
âÁÚô
