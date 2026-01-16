Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2·î¸Â¡Ê16ÆüÆüÃæ¡Ë 5Ëü3500±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿313Ëç
¡¡16Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯2·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü2·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï5818Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬3682Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î2136Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü3500±ß¤Î313Ëç¡Ê25±ß°Â1275±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï6Ëü±ß¤Î271Ëç¡Ê31±ß°Â114±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡69000¡¡
¡¡ 122¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡66000¡¡
¡¡ 162¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡65000¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡64000¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡23¡¡¡¡63000¡¡
¡¡ 254¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡62000¡¡
¡¡ 110¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡61000¡¡
¡¡ 271¡¡¡¡ -31¡¡¡¡ 114¡¡¡¡60000¡¡
¡¡ 222¡¡¡¡ -42¡¡¡¡ 190¡¡¡¡59000¡¡
¡¡ 236¡¡¡¡ -43¡¡¡¡ 297¡¡¡¡58000¡¡
¡¡ 161¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 465¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 565¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 610¡¡¡¡56375¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 640¡¡¡¡56250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 700¡¡¡¡56125¡¡
¡¡¡¡98¡¡¡¡ -70¡¡¡¡ 700¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 730¡¡¡¡55875¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 895¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 880¡¡¡¡55375¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 935¡¡¡¡55250¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -55¡¡¡¡1035¡¡¡¡55125¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1040¡¡¡¡55000¡¡¡¡2020 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1135¡¡¡¡54875¡¡
¡¡¡¡61¡¡¡¡-120¡¡¡¡1130¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡ -75¡¡¡¡1275¡¡¡¡54500¡¡¡¡1750 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1360¡¡¡¡54375¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1485¡¡¡¡54125¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1510¡¡¡¡54000¡¡¡¡1490 ¡¡¡¡+155¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ +55¡¡¡¡1620¡¡¡¡53875¡¡¡¡1470 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ +20¡¡¡¡1630¡¡¡¡53750¡¡¡¡1360 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡ +75¡¡¡¡1800¡¡¡¡53500¡¡¡¡1275 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 313¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53375¡¡¡¡1235 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53250¡¡¡¡1145 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53125¡¡¡¡1140 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -50¡¡¡¡2180¡¡¡¡53000¡¡¡¡1085 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52750¡¡¡¡1090 ¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -85¡¡¡¡2485¡¡¡¡52500¡¡¡¡ 950 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 137¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52375¡¡¡¡ 860 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52250¡¡¡¡ 830 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡+120¡¡¡¡2865¡¡¡¡52000¡¡¡¡ 785 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 108¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51875¡¡¡¡ 750 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3100¡¡¡¡51750¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51625¡¡¡¡ 695 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51500¡¡¡¡ 680 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51375¡¡¡¡ 625 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡ 590 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 565 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡86¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50875¡¡¡¡ 545 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50625¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 1¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡66¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡ 2¡¡¡¡69000¡¡
¡¡ 122¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡ 3¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡ 5¡¡¡¡66000¡¡
¡¡ 162¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡ 8¡¡¡¡65000¡¡
¡¡¡¡68¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡13¡¡¡¡64000¡¡
¡¡¡¡59¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡23¡¡¡¡63000¡¡
¡¡ 254¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡40¡¡¡¡62000¡¡
¡¡ 110¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡68¡¡¡¡61000¡¡
¡¡ 271¡¡¡¡ -31¡¡¡¡ 114¡¡¡¡60000¡¡
¡¡ 222¡¡¡¡ -42¡¡¡¡ 190¡¡¡¡59000¡¡
¡¡ 236¡¡¡¡ -43¡¡¡¡ 297¡¡¡¡58000¡¡
¡¡ 161¡¡¡¡ -40¡¡¡¡ 465¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡50¡¡¡¡-100¡¡¡¡ 565¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 610¡¡¡¡56375¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 640¡¡¡¡56250¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 700¡¡¡¡56125¡¡
¡¡¡¡98¡¡¡¡ -70¡¡¡¡ 700¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -35¡¡¡¡ 730¡¡¡¡55875¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡ -20¡¡¡¡ 895¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡-115¡¡¡¡ 880¡¡¡¡55375¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ +20¡¡¡¡ 935¡¡¡¡55250¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -55¡¡¡¡1035¡¡¡¡55125¡¡
¡¡¡¡36¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1040¡¡¡¡55000¡¡¡¡2020 ¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1135¡¡¡¡54875¡¡
¡¡¡¡61¡¡¡¡-120¡¡¡¡1130¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡ -75¡¡¡¡1275¡¡¡¡54500¡¡¡¡1750 ¡¡¡¡ +10¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1360¡¡¡¡54375¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1485¡¡¡¡54125¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡ -60¡¡¡¡1510¡¡¡¡54000¡¡¡¡1490 ¡¡¡¡+155¡¡¡¡¡¡60¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ +55¡¡¡¡1620¡¡¡¡53875¡¡¡¡1470 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ +20¡¡¡¡1630¡¡¡¡53750¡¡¡¡1360 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡ +75¡¡¡¡1800¡¡¡¡53500¡¡¡¡1275 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡ 313¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53375¡¡¡¡1235 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53250¡¡¡¡1145 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53125¡¡¡¡1140 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -50¡¡¡¡2180¡¡¡¡53000¡¡¡¡1085 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡52¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52750¡¡¡¡1090 ¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -85¡¡¡¡2485¡¡¡¡52500¡¡¡¡ 950 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡ 137¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52375¡¡¡¡ 860 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52250¡¡¡¡ 830 ¡¡¡¡-135¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡+120¡¡¡¡2865¡¡¡¡52000¡¡¡¡ 785 ¡¡¡¡ -55¡¡¡¡ 108¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51875¡¡¡¡ 750 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3100¡¡¡¡51750¡¡¡¡ 720 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51625¡¡¡¡ 695 ¡¡¡¡-100¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51500¡¡¡¡ 680 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡15¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51375¡¡¡¡ 625 ¡¡¡¡ -95¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡-105¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡ 590 ¡¡¡¡ -90¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡ 565 ¡¡¡¡ -60¡¡¡¡¡¡86¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50875¡¡¡¡ 545 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡ 525 ¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡11¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50625¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡12¡¡