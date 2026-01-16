Æü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó3·î¸Â¡Ê16ÆüÆüÃæ¡Ë 4Ëü2000±ß¥×¥Ã¥È¤¬½ÐÍè¹âºÇÂ¿85Ëç
¡¡16Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯3·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü3·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1460Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬1087Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î373Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï4Ëü2000±ß¤Î85Ëç¡Ê3±ß°Â191±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï6Ëü±ß¤Î75Ëç¡Ê15±ß¹â425±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡15¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡21¡¡¡¡69000¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡¡¡27¡¡¡¡68000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡36¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡-8¡¡¡¡¡¡50¡¡¡¡66000¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡ +11¡¡¡¡¡¡86¡¡¡¡65000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡¡¡-5¡¡¡¡ 117¡¡¡¡64000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡ 170¡¡¡¡63000¡¡
¡¡¡¡ 9¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡ 206¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡ +43¡¡¡¡ 325¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡75¡¡¡¡ +15¡¡¡¡ 425¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡19¡¡¡¡ +45¡¡¡¡ 600¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡ -45¡¡¡¡ 765¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡43¡¡¡¡ +70¡¡¡¡1020¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡ +50¡¡¡¡1370¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡-150¡¡¡¡1430¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡-165¡¡¡¡1480¡¡¡¡55375¡¡
¡¡¡¡25¡¡¡¡ -30¡¡¡¡1655¡¡¡¡55250¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡-125¡¡¡¡1640¡¡¡¡55125¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡ -45¡¡¡¡1750¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡-135¡¡¡¡1750¡¡¡¡54875¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡ -30¡¡¡¡1885¡¡¡¡54750¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡ 0¡¡¡¡1865¡¡¡¡54625¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡+110¡¡¡¡2030¡¡¡¡54500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2060¡¡¡¡54250¡¡
¡¡¡¡55¡¡¡¡ -25¡¡¡¡2165¡¡¡¡54000¡¡¡¡2195 ¡¡¡¡ -50¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2460¡¡¡¡53500¡¡¡¡1930 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡ 8¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡+160¡¡¡¡2840¡¡¡¡53000¡¡¡¡1755 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52875¡¡¡¡1725 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52625¡¡¡¡1635 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ +40¡¡¡¡3070¡¡¡¡52500¡¡¡¡1635 ¡¡¡¡ +30¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52375¡¡¡¡1545 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52250¡¡¡¡1480 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡1420 ¡¡¡¡ -30¡¡¡¡¡¡79¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51500¡¡¡¡1280 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡1210 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡1180 ¡¡¡¡ -65¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡1115 ¡¡¡¡ -40¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50875¡¡¡¡1115 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡1085 ¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡1055 ¡¡¡¡ -15¡¡¡¡¡¡12¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 905 ¡¡¡¡ -35¡¡¡¡¡¡40¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49625¡¡¡¡ 850 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡ 825 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49250¡¡¡¡ 785 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49000¡¡¡¡ 735 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48875¡¡¡¡ 725 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48500¡¡¡¡ 680 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48250¡¡¡¡ 630 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡48000¡¡¡¡ 600 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47500¡¡¡¡ 545 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡33¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47125¡¡¡¡ 505 ¡¡¡¡ -20¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47000¡¡¡¡ 515 ¡¡¡¡ -10¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
