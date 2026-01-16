¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤«¤éFA¡¢½êÂ°ÀèÌ¤Äê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÃíÌÜ¡ÖÀèÈ¯5ÈÖ¼ê¤Ê¤é°¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¡×¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤â·èÄê
3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè6²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡¢¿·¤¿¤ËÂåÉ½11¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß½êÂ°Ì¤Äê¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ä¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥êー¥°MVP¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦
2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤Àï¤¦½Å°µ¤ò´¶¤¸¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥²ー¥à¤òºî¤ì¤ëÅÀ¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Â¸ºß¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥ëー¥ë¡¢Âç²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ãー¸ø¼°µå¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
µð¿Í¤«¤é¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ10¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.64¤ò¥Þー¥¯¡£¥á¥¸¥ãー1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é2¥±¥¿¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î½êÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ûÌî¤ËÂÐ¤·¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤«¤é³°¤ì¤¿º£¡¢FA»Ô¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸Æâ¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤ー¥¿ー¡×¤È¾Ò²ð
14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ëµå±ãº¸ÏÓ¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¿·Å·ÃÏÌ¤Äê¤ÎFAÀèÈ¯Åê¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¿ûÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤ー¥¿ー¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢¥Û¥»¡¦¥¥ó¥¿¥ÊÅê¼ê¤ä¸µµð¿Í¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¥¤¥³¥é¥¹Åê¼ê¤é¤È¤È¤â¤ËÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê¼ê¤¿¤Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤À¡£¼ã¤¯¤Æ¤â¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤ÁªÂò¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤ÎÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏºòÇ¯12·î26Æü¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ãーÁÈ¤È¤·¤Æ¤Ï¿ûÌî¤¬4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ä¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤é¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤«¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£