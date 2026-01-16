Êñ¤ó¤Ç¤â¡¢Éß¤¤¤Æ¤â¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¡£»È¤¤Êý¹¤¬¤ëµÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ú¥í¥´¥¹¡Û¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ËèÆü¡£Áª¤Ù¤ë3¿§¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥ó¥À¥Ê¡Ú¥í¥´¥¹¡Û¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£1950Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÊÛÅöÊñ¤ß¤ä¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ê¤É»È¤¤Êý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£Æü¾ï¤Î¾®Êª¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢¹¥¤ß¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡ÖPEANUTS¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
