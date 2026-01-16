ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÈ¾¸º¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á±Ñ»ú»æ¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï14Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2026Ç¯¤ÎË¬ÆüÃæ¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï25Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Û¤ÜÈ¾¸º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Î²Ú³®±Äîù¡ÊChina Trading Desk¡Ë¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤Ï480Ëü¡Á580Ëü¿Í¤Ç¡¢25Ç¯Èæ¤Ç¤Û¤ÜÈ¾¸º¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î´ØÏ¢ÉôÌç¤Ï¹ñÆâ¤ÎÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¬ÆüµÒ¿ô¤ò½¾Íè¤Î6³ä¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢³¤³°¡Ê¹á¹Á¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÃæ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢1²¯6500Ëü¡Á1²¯7500Ëü¿Í¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯¤Î1²¯5500Ëü¿Í¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¤Î3¥«¹ñ¤¬¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¡¹¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬ÎÉ¤¯¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¿ÍÌ±¸µÁê¾ì¤Î·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ä¡¢³Æ¹ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ¯ºö¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥í¥·¥¢¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ¯ºö¤ò³«»Ï¤·¡¢¥È¥ë¥³¤âº£·î¤«¤é¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤â6¡Á10·î¤ËÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ó¥¶ÌÈ½üÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë