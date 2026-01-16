¡Ö¤¢¤«¤®¤ì¤¬Á´Á³¼£¤é¤Ê¤¤¡×ÍÄ¾¯´ü¤«¤é²È»öÁ´ÈÌ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÍÜ½÷¤Î²á¹ó¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¡©¡ÈÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¥¥è¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ë¥¥è¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¥è¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡È¥¥è¤µ¤ó¡É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Éã¤òË´¤¯¤·¤¿¥¥è¤Ï½ÇÊìÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤ØÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÕÃÏ°¤Ê½ÇÊì(ÍÜÊì)¤ÏÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¥è¤Ë¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤äÀöÂõ¤Ê¤É²È»öÁ´ÈÌ¤ò¶¯¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¥è¤Ï¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º±ÉÍÜÉÔÂ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´é¤ä¼ê¡¢Â¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤«¤®¤ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¥è¤Ï¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡£
¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¥¥è¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ç¯Ëö¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥´¤ÎÁªÊÌºî¶ÈÃæ¤ËºÆ¤Ó¹ø¤ò°µÇ÷¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤ËÉú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÇÀºî¶È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÄÊì¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤êµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÊ¬¤Ç...¡£¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æËý¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í(µã)¡£
¡½¡½¤ªÀµ·î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤¬±óÊý¤«¤éµ¢¾Ê¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë´ØÅì¤Ç¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î°ú¤Ã±Û¤·½àÈ÷¤ä¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤ò´°Á´¤ËµÙ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ÆÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
Éã¤Î»à¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀïÁè¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥¥è¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
