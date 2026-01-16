¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¡Ö¤æ¤Ã¤Ú¤Î¤æ¤ëÌ¡²è¥Ö¥í¥°¡×¤äInstagram(@yuppe2)¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2021Ç¯12·î¤«¤é¼¹É®¤·¤Æ¤­¤¿¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ï´°·ë¸å¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬È¯Çä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¶­¶ø¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¥­¥è¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ë¥­¥è¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤Î¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤Ë¡¢¥­¥è¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

Åß¤Ï¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢ËþÂ­¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º±ÉÍÜÉÔÂ­¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê½ý¤ÏÁ´Á³¼£¤é¤º¡Ä


ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤Ú¤µ¤ó¤ÎÁÄÊì¡È¥­¥è¤µ¤ó¡É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¼ÂÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Éã¤òË´¤¯¤·¤¿¥­¥è¤Ï½ÇÊìÉ×ÉØ¤Î¤â¤È¤ØÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÕÃÏ°­¤Ê½ÇÊì(ÍÜÊì)¤ÏÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥­¥è¤Ë¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤äÀöÂõ¤Ê¤É²È»öÁ´ÈÌ¤ò¶¯¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö²ÈÄíÆâ¤¤¤¸¤á¡×¤¬½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤­¡¢¥­¥è¤Ï¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËþÂ­¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º±ÉÍÜÉÔÂ­¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´é¤ä¼ê¡¢Â­¤Ë¤Þ¤Ç¤¢¤«¤®¤ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤­¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥­¥è¤Ï¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ä¡£

ÀöÂõÈÄ¤ò»È¤Ã¤Æ°áÎà¤òÀö¤¦»þÂå¡£ÆÃ¤ËÅß¤Ï¤¢¤«¤®¤ì¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ä¤é¤¤»Å»ö¤À¤Ã¤¿


¿å»Å»ö¤Ç¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÍÜÊì¤Ï°ÕÃÏ°­¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä


¤¢¤«¤®¤ì¤Î¸¶°ø¤¬¡ÖÊì¿Æ¤ÎÉâµ¤¡×¤À¤Èº¬µò¤Î¤Ê¤¤±³¤ò¸À¤¤¡¢¥­¥è¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÍÜÊì¤À¤Ã¤¿


Åö»þ¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤ä´¥Áç¤Ç¼ê¤ä´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â­¤â¤¢¤«¤®¤ì¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¤½¤¦


¡½¡½Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¥­¥è¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Ç¯Ëö¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥´¤ÎÁªÊÌºî¶ÈÃæ¤ËºÆ¤Ó¹ø¤ò°µÇ÷¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÉÛÃÄ¤ËÉú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÏÇÀºî¶È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÄÊì¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤êµÙ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤À­Ê¬¤Ç...¡£¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö1¿Í¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æËý¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í(µã)¡£

¡½¡½¤ªÀµ·î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©

1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¤¬±óÊý¤«¤éµ¢¾Ê¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹Í½Äê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë´ØÅì¤Ç¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î°ú¤Ã±Û¤·½àÈ÷¤ä¼Ö¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤ò´°Á´¤ËµÙ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¡¢¿©¤Ù²á¤®¤ÆÂÀ¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£

Éã¤Î»à¡¢ÍÜÊì¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀïÁè¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤­¤¿¥­¥è¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾ï¤ËÁ°¸þ¤­¤ÊÀ¸¤­Êý¤Ë¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬ÆüËÜ°ì¹¬¤»¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£

¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤æ¤Ã¤Ú(@yuppe2)

