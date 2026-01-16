Ãæ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÇÍ½¸À¤µ¤ì¤¿¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤ò½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ³ÎÇ§
Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÊ£¿ô¤ÎÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î´ÑÂ¬¤Ë½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢·Ú¤¤°Å¹õÊª¼Á¤Î¸¡½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¤È¤¤¤¦¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê»Ù¤¨¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÀ®²Ì¤Ï1·î15ÆüÉÕ¤Î¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¤Î¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤È¤Ï¡¢¥½Ï¢¿Í²Ê³Ø¼Ô¤Î¥ß¥°¥À¥ë»á¤¬1939Ç¯¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î·×»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃæÀÎ³»Ò¤¬¸¶»Ò³Ë¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸¶»Ò³Ë¤ÎÈ¿Ä·¡Ê¾×·â¤ÇÃÆ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¸¶»Ò³Ë¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëÅÅ»Ò¤¬Äã¤¤³ÎÎ¨¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÍ½¸À¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÃæÀÎ³»Ò¤Î¾×ÆÍ¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯¸«¤â¼Â¾Ú¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÈùºÙ¹½Â¤¥¬¥¹¸¡½Ð´ï¤È¥Ô¥¯¥»¥ëÆÉ¤ß½Ð¤·¥Á¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä¶¹â´¶ÅÙ¸¡½ÐÁõÃÖ¤òÆÈ¼«³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¡ÖÃ±°ì¸¶»Ò¤Î±¿Æ°Ãæ¤ËÅÅ»Ò¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë²áÄø¡×¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥á¥é¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤Î²áÄø¤ò¥¬¥ó¥ÞÀþ¤ä±§ÃèÀþ¤Ê¤É¤ÎÇØ·Ê¥Î¥¤¥º¤«¤é¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÇÍ½¸À¤µ¤ì¤¿¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤ò½é¤á¤ÆÄ¾ÀÜ¤ËÎ©¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜ¤Ë¤Ï´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤°Å¹õÊª¼Á¤â¡¢¸¶»Ò³Ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Å¹õÊª¼Á¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°Å¹õÊª¼Á¤ÎÂ¸ºß¤ä¡¢¤½¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¡¢¸¡½ÐÁõÃÖ¤ÎÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥ß¥°¥À¥ë¸ú²Ì¤Î´ÑÂ¬ÂÐ¾Ý¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸µÁÇ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤è¤ê·Ú¤¤°Å¹õÊª¼ÁÎ³»Ò¤Î¸¡½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë