¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝ¡¦ÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬¡¦¿Í¹©ÃÎÇ½ÀïÎ¬Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï16Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢X¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ëÀ¸À®AI¤ÎGrok¡Ê¥°¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î²èÁü¤ò¾¡¼ê¤ËÀÅª²èÁü¤Ë²Ã¹©¤¹¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¼Ò¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊñÃú¤ÏÎÁÍý¤Ë¤â»È¤¦¤·¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡×¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤ÎÀâÌÀ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡²ñ¸«¤Ç¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡ÖºòÇ¯Ëö¤«¤éX¡¢µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AI¡¦Grok¤Î²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½¤¬Èó¾ï¤Ë´ÊÊØ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÂè»°¼Ô¤¬ÌµÃÇ¤Ç²Ã¹©¤·³È»¶¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅª²èÁü¤Ø¤Î²Ã¹©¤ò»Ï¤á³Æ¹ñ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨»ä¤«¤é»öÌ³Êý¤Ë»Ø¼¨¤ò¹Ô¤¤¡¢Áá¡¹¤ËÆâ³ÕÉÜ¤È¤·¤ÆX¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë¾È²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÊó¹ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²¾¤Ë¾õ¶·¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢AIË¡¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÆ³¤ò´Þ¤á¡¢À§Àµ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«Åù¡¢Ë¡À©¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¾¼Ô¤Î²èÁü¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÃøºî¸¢¤ò½é¤á¤È¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¤ä¡¢¾ÓÁü¸¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÅÀ¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åµ¼Ô¤¬¡ÖX¼Ò¤ÎGrok¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºòÆüX¼Ò¤ÎÊý¤Ç¡¢Grok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÀÅª¤Ê²èÁü²þÊÑ¤òÉÔ²Ä¤Ë¤¹¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â²Ã¹©¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎX¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦1ÅÀ¡¢AIË¡¤Ë¤ÏÈ³Â§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²óGrok¤ÎÌäÂê¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¾å¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Í³Ê¸¢¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È³Â§µ¬Äê¤ÎÆ³Æþ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ë¡²þÀµ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡ÖºòÆü¡¢X¼Ò¤¬µ»½ÑÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æ±¼Ò¤«¤éÀµ¼°¤ÊÏ¢Íí¤ÏÍè¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÊó¹ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤Î½ÐÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°ìÁØ¤Î²þÁ±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤Æ¤âÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿½ñÌÌ¤Ç¤Î¾È²ñ¤Î²óÅú¡¢Æ±¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÈÌ©¤ËÏ¢·È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁáµÞ¤Ë²þÁ±¤òÂ¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖAIË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AIË¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«Â¾¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¾ÊÄ£¤ÈÏ¢·È¤ò¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÉÔÃÇ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÊÌ¤Îµ¼Ô¤¬¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²èÁü¤¬Grok¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²èÁü¤¬X¾å¤Ç¹¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºî¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÅª¤Ê²þÊÑ¤È¤«Ãøºî¸¢²þÊÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¬¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎÉ¤¤ÍøÍÑ¤Î»ÅÊý¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡¢Ãøºî¸¢°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤òÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÃøºî¸¢¤¬°ÍÑ¡¢¿¯³²¤µ¤ì¤Æ¹¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Grok¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÆÃÄê¤Î¥½¥Õ¥È¤òÆþ¤ì¤¿¤êÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢1²ó¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂ¿Ê¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢AI¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥³¥é¤È¤«¤â²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤¬Àµ¤·¤¤¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÊñÃú¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»È¤¤¼ê¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºî¤ì¤ëºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ãøºî¸¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¸¢¤À¤Ã¤¿¤êÌ¾ÍÀ¤ò¿¯³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢AI¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÊÄ£¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ê´É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë