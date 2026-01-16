¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡Ûº´ÌîÍ¥ÅÔ¡¡À®Ä¹¼Â´¶¤Î½àÍ¥2Ãå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡×¤Ï16Æü¤Î6ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢17Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£½àÍ¥¾¡Àï10R¤Îº´ÌîÍ¥ÅÔ¡Ê19¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï3¥³¡¼¥¹¤«¤é2ÈÖº¹¤·¡£¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿¤Ó¤Æ2Ãå¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡4ÀáÁ°¤ÎÅöÃÏ¡Ê11·î24¡Á28Æü¡Ë½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤Ï2ÃåÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ»Ãæ¤ÇÅ¾Ê¤¤È¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Û¤Ü2Ãå¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Ï¤Ò¤È¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ë¡£Í¥¾¡Àï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢º£Àá¤Ï¾¡Î¨°Ê¾å¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÖ¾¡Î¨¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡×
¡¡5¹æÄú¤ÎÂç°ìÈÖ¤â²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Æ½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¡£