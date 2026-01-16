¾±»Ê¹ÀÊ¿¼ç±é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬4½µÏ¢Â³ÇÛ¿®¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ê¤É
¡¡Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤äÂìß·ÎÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤ÎTTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¡£Ç¯Ëö¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿ËÜÊÔ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î4½µÏ¢Â³²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡Ù¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ö²ñÊó»ï¡¦Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯2026Ç¯½Õ¹æ¡×¤ÎÀè¹Ô±þÊç¤¬³«»Ï¡£º£¡¢TTFC¤ËÆþ²ñ¤¹¤ì¤Ð¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤â¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯2026Ç¯½Õ¹æ¡Ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤âÇÛ¿®¤Ø
¡¡18Æü¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤òÇÛ¿®¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢ÃÎÇ°±ÑÏÂ¡¢Âìß·ÎÊ¡¢ÀéºÐ¤Þ¤Á¡¢Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº¡¢¤µ¤é¤Ë½ôÅÄÉÒ´ÆÆÄ¤Îµ®½Å¤Ê»£±Æ¸½¾ì¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡£1Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿¸Ç¤¤å«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜºî¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£³Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¸å¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ê¡©¡Ë¤âÉ¬¸«¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡24Æü¤«¤é¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤ò2·î28¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¾±»Ê¼«¿È¤«¤é½é¤á¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯10·î19Æü ÅìµþSP¸ø±é2²óÌÜ¤òÇÛ¿®¡£¾ðÊó²ò¶Ø¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¾±»Ê¤ÈÀéºÐ¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÊÉû²»À¼¡Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¡£¡Ø¥¬¥ô¡ÙËÜÊÔ¤«¤é°ø±ï¤ò»ý¤Ä¥é¥¥¢¤È¥°¥í¥Ã¥¿¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ÏÉ¬Ä°¤À¡£
¡¡2·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢Âìß·¤ÈÀõ¾Â¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÊÉû²»À¼¡Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¡£¡Èif¡É¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¼Â¸³¥¯¥é¥Ö¤Î²ø¤·¤¤²ñÏÃ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TTFCÄ¹´ü²ñ°÷¸þ¤±¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ñÊó»ï¡ØÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎºÇ¿·¹æ¤È¤Ê¤ë¡Ö2026Ç¯½Õ¹æ¡×¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÆÃ½¸¡£ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤¸¹þ¤ßÎ¾ÌÌ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡Ê¥ß¥Ë¥Á¥é¥·¡Ë¤òÍ½Äê¡£±þÊç´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ï4·î3Æü¤«¤é4·î19Æü¡Ê±þÊç¤Ë¤Ï²ñ°÷·ÑÂ³Æü¿ô¤¬70Æü°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ë¡£
