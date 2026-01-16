¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ØÇÉ¸¯¤ÎÊÆ¶õÊìÂÇ·â·²¡¢F35ÀïÆ®µ¡¤ä¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤«
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ·³¤Ï¶õÊìÂÇ·â·²¤òÃæÅìÃÏ°è¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ç¥âÂâ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ï·³»ö¹ÔÆ°¤Î²ÄÇ½À¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¤â¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ëÊÆ³¤·³¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤Ï¶õÊì¡Ö¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤«¤éÌó8000¥¥íÎ¥¤ì¤¿Æî¥·¥Ê³¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤³¤Î¶õÊìÂÇ·â·²¤¬¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç5¡Á7Æü¤«¤«¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤ÎÇÓ¿åÎÌ¤Ï10Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢Á´Ä¹¤ÏÌó335¥á¡¼¥È¥ë¡£FA18¤äF35ÀïÆ®µ¡¤ò´Þ¤à¹Ò¶õµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ90µ¡ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
ÊÆ³¤·³¶¨²ñ¤Î´ÏÂâÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥¤¥Ö¥é¥Ï¥à¡¦¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¤Ë¤ÏÍ¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï3ÀÉ¤¬¿ïÈ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¡¼¥ì¥¤¡¦¥Ð¡¼¥¯µé¶îÃà´Ï¤Ï¶õÊì¤ÎËÉ¶õ¤äÂÐÀøËÉ±Ò¤òÃ´¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1600¥¥íÎ¥¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤ò¹¶·â²ÄÇ½¤Ê¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¿ô½½È¯ÅëºÜ¤¹¤ë¡£