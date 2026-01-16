Ê¡²¬¤Î´í¸±±¿Å¾¤ÇÃË¤ËÄ¨Ìò9Ç¯¡¡¹â¹»À¸»àË´¡¢°û¼ò±Æ¶Á¤òÇ§Äê
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç2024Ç¯¡¢°û¼ò¤Î¾å¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤òÌó90¥¥í¤Ç±¿Å¾Ãæ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ëºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿°æ¾åÍºÆóÈï¹ð¡Ê63¡Ë¤ËÊ¡²¬ÃÏºÛ¤Ï16Æü¡¢Ä¨Ìò9Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò10Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£Ìµºá¤À¤È¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¼çÄ¥¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡°æÌî·û»ÊºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤ÆÆ±ºá¤ÎÀ®Î©¤òÇ§Äê¡£¡Ö°û¼ò¡¢Â®ÅÙÄ¶²á¡¢ÀÖ¿®¹æ´Ç²á¤¬Ê£¹ç¤·¡¢µ¬ÈÏ°ïÃ¦¤È´í¸±À¤Ï°µÅÝÅª¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯1·î29Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¡£