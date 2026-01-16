¡È4»ù¤ÎÊì¡É²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Â©»Ò»£±Æ¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüµÇ°S¡ª¡Ö¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¬»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤â¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÇ¯¤ò¤È¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤òÌµ»ö¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤¬¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤Ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡È¤Þ¤Þ¤¢¤¤¤·¤Æ¤ë¡É¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#Â©»Ò¤Î»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï16Ç¯¤ËÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹ÃË¡¢18Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ÎÄ¹½÷¡¢21Ç¯¤ËÂè3»Ò¤Î¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¿¡£24Ç¯12·î27Æü¤ÎÍ¼Êý¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦49¡Ë¤ÇÂè4»ÒÇ¥¿±¤È25Ç¯2·î¤Ç¤ÎÆ±¶ÉÂà¼Ò¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯4·î¤ËÂè4»Ò»°½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£