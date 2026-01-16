FRONTIER¤¬¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¹âÆ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¹â¥³¥¹¥Ñ¥â¥Ç¥ë
FRONTIER¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇPC¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¤Ï1·î16Æü¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖFRONTIER¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²Á¥»¡¼¥ë¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£1·î23Æü15»þ¤Þ¤Ç¡£
FRONTIER¤¬¡Ö¥²¡¼¥Þ¡¼±þ±ç¥»¡¼¥ë¡×
Í½»»¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÁ´18µ¡¼ï¤ÎPC¤ò¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼±þ±ç²Á³Ê¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢Ryzen 7 5700X¤ÈRadeon RX 9060 XT 16GB¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖFRGHLB550/WS0105/NTK¡×(ÀÇ¹þ¥»¡¼¥ë²Á³Ê219,800±ß)¡£²Á³Ê¤ÏÍÞ¤¨¤á¤À¤¬¡¢¥Õ¥ëHD´Ä¶¤Ç¤Î²÷Å¬¤Ê¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¤äÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆþÌçÍÑ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤À¡£
¤Û¤«¥»¡¼¥ë¤¤¤Á¤ª¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ryzen 7 9800X3D¤ÈRadeon RX 9070 XT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖFRGHLMB650/WS12100¡×(ÀÇ¹þ¥»¡¼¥ë²Á³Ê399,800±ß¤Ï¡¢ºÇ¿·À¤Âå¤Î¹âÀÇ½CPU¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¡£½ÅÎÌµé¥²¡¼¥à¤ò4K¥¯¥é¥¹¤Î¹âÀßÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¾åµé¼Ô¤«¤é¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤À¡£
°Ê²¼¡¢º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLB550/WS0105/NTK¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê219,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 5700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼
¡¦32GB (16GB x2) ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRockÀ½)
¡¦600W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLMB650/WS12100¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê399,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 9800X3D ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (32GB x1) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦AMD Radeon RX 9070 XT (ASRockÀ½)
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¡§GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÆüËÜ¸ì¥¡¼¥Ü¡¼¥É(¶ä¼´)
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡ÖFRGHLMB650/WS12201¡× ¥»¡¼¥ë²Á³Ê389,800±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦AMD Ryzen 7 9700X ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼
¡¦¶õÎäCPU¥¯¡¼¥é¡¼ (CPS RT400-BK)
¡¦32GB (32GB x1) DDR5 ¥á¥â¥ê
¡¦1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
¡¦NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
¡¦750W ATXÀÅ²»ÅÅ¸» 80PLUS PLATINUM
¡¦IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¡§GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÆüËÜ¸ì¥¡¼¥Ü¡¼¥É(¶ä¼´)
¥»¡¼¥ë¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥»¡¼¥ë²ñ¾ì¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
