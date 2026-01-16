ºâÉÛ¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤é¤³¤ì¡ª¥«¡¼¥É·¿¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖUGREEN Finder slim¡×¤¬3,399±ß¡Ü25¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÃæ
³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç50¡ó¤È¹â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼DEALŽ£¤ò³«ºÅÃæ¡£
ËÜÆü2026Ç¯1·î16Æü¤Ï¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥«¡¼¥É·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖFinder slim¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¡ÖÃµ¤¹¡×ÂÐ±þ¤Ç¡¢iPhone¤ÈÂ¨»þ¡¦°ÂÁ´¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ëUGREEN¤Î¥«¡¼¥É·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê25¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¡ª
Apple¤Î¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤ËÉ¸½àÂÐ±þ¤·¡¢ÄÉ²Ã¥¢¥×¥êÉÔÍ×¤ÇiPhone¤ÈÂ¨Ï¢·È¤Ç¤¤ëUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥«¡¼¥É·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡ÖFinder slim¡×¤¬¡¢¸½ºß¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ç25¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î¥»¡¼¥ëÃæ¤Ë¡ª ¸ü¤µ1.7mm¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤ÇºâÉÛ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¤è¡£
Apple Find MyÇ§ÄêÀ½ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢iPhone¤ËÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃµ¤¹¡×¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¾ÀÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£½é´üÀßÄê¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Ä¤Ä¡¢Apple¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
SiriÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ°ÌÃÖ¤òÆÃÄê²ÄÇ½¡£ºÇÂç80dB¤ÎÂç²»ÎÌ¥¢¥é¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¼¼Æâ³°Ìä¤ï¤ºÈ¯¸«À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÃµ¤¹¡×µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¯¤ÎiPhone¤ò²ð¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ºâÉÛ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª ¸ü¤µ1.7mm¤Î¥«¡¼¥É·¿¡¢ºÇÂç12¥ö·î»È¤¨¤ë½¼ÅÅ¼°¤òºÎÍÑ
ËÜÂÎ¤Ï¤ï¤º¤«1.7mm¤È¹Å²ß1ËçÁêÅö¤ÎÇö¤µ¡£ºâÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î½¼ÅÅÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç12¥ö·î´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ëÊ¶¼º¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¡£ºÇÂç5Âæ¤ÎiPhone¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤¬²ÄÇ½¡¢1Âæ¤ÎiPhone¤Ë¤Ä¤ºÇÂç32¸Ä¤Î¥¿¥°´ÉÍý¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Image/Source:³ÚÅ·»Ô¾ì