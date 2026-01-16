¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó²½ÀÐÇîÊª´Û¡Ù»°½Å¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð15¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÀäÂç¤Ê½¸µÒÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿½ä²óÅ¸¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó²½ÀÐÇîÊª´Û¡×¤¬¡¢»°½Å¸©Áí¹çÇîÊª´Û¡ÊÄÅ»Ô¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤È¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë´ë²èÅ¸¤Ï¡¢£±£·Æü¤«¤é£´·î£µÆü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡££±£¶Æü¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈ¯·¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¤ß¤¨±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥ß¥¸¥å¥Þ¥ë¡×¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡´ë²èÅ¸¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥»¥¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ä¡Ö¥«¥»¥Çî»Î¡×¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤Ìò¤Î¡ÖÈ¯·¡¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥»¥¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¹ü³ÊÁÛÁüÌÏ·¿¤È¸ÅÀ¸Êª¤Î²½ÀÐÉ¸ËÜ¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¸ÅÀ¸ÊªÎ¾Êý¤ÎÍý²ò¤ÈÃÎ¼±¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô°§»¢¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ì´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î²½ÀÐ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¼«¿È²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´ÏÓ¥¢¥È¥à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ËÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î²½ÀÐ¤ò¸«¤ÆàËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¡£²Ê³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ìó£µÇ¯¡¢£±£µ´Û¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü´ë²èÅ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÉþÉô±ÙºÈ¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¡ÖºÇ½é¤Ï£µ´Û¤òÌÜÉ¸¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð£±£µ¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÀ©ºî¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó£Ç£Ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¸«½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥«¥»¥¥Ý¥±¥â¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯£··î¤ËËÌ³¤Æ»¡¦»°³Þ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó²½ÀÐ¡×¤Ï³ÆÃÏ¤Ç´ë²èÅ¸Æþ¾ì¼ÔµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¿¡££²£²Ç¯¤ÎË¶¶»Ô¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ç¤Ï´ë²èÅ¸Ê¿¶Ñ¤¬£±Ëü£¶£°£°£°¿Í¤Î¤È¤³¤í¡¢Ìó£±£³Ëü£¹£°£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¡£ºòÇ¯£¶·î³«ºÅ¤ÎÄ¹ºê¡¦¥Ù¥Í¥Ã¥¯¥¹¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¤ÎÌó£²ÇÜ¡¢£¶Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ä²óÅ¸Îß·×Íè¾ì¼Ô¿ô¤âºòÇ¯£µ·î¤Ç£±£°£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£»°½Å¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼¡¤ÏÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢º£Ç¯£µ·î¡¢ÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£