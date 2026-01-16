¾®äØÀéË¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Î£³ÅÙÌÜàÂçºåÅÔ¹½ÁÛáÄ©Àï¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÖÅÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¡¡¤³¤ÎÂçºå¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£±£¶Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤¬ÉÜµÄ²ñ¤ÎµÄÄ¹¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï£±£µÆü¡¢ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎºÆÄ©Àï¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦ÃÎ»ö¡¦»ÔÄ¹¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ËÎ×¤à¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉÜÄ£¤ÇµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤â¤³¤ÎÆü¡¢¼¿¦´ê¤ò»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®äØ¤ÏÅÔ¹½ÁÛ¼Â¸½¤Ë¤è¤ë¡ÖÆó½Å¹ÔÀ¯¤Î²ò¾Ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ëÄã¤¤ÏÃ¸À¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÂçºåÀ¸¤Þ¤ìÂçºå°é¤Á¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡ØÂçºåÅÔ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡ØÏÑ´ß¶è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤Î¶è³ä¤ê°Æ¤Ï¡Ö¹Á¶è¡×¡Öº¡²Ö¶è¡×¡ÖÂçÀµ¶è¡×¡ÖÀ¾ÍäÀî¶è¡×¤È¡Ö½»Ç·¹¾¶è¡×¤ÎÆî¹ÁÅì°ÊÀ¾¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÏÑ´ß¶è¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿Í¸ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢£´¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¶è¤òÀßÃÖ¤¹¤ë°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®äØ¤Ï¡ÖÆó½Å¹ÔÀ¯¡Ê²ò¾Ã¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ì¾Á°ÂØ¤¨¤ó¤ÈÌµÍý¤Ê¤ó¤«¡©¤È¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊý¡¢°Ý¿·¤ÎÊý¤¬¡Ø¤½¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨¤¨¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Í¡¢Æî¶è¤ÈÅì¶è¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÃæ±û¶è¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤â¡¢»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤«¥¤¥ä¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿µ²±¤¢¤ë¤ó¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÏÑ´ß¶è¤È¡¢¥¬¥Ð¥Ã¤ÈËÌ¶è¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¡Ä¡£¡ØÌ¾Á°¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¦¤ó¤¹¤è¡£¤½¤ìÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤¹¤è¡×¤È²áµî¤ÎÂÎ¸³¤ò¸µ¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤À¤±¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¤½¤Î£²¸Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ä¤Ã¤¹¤Í¡£ÂçºåÅÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ä¡£¡ØÅÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¡¡¤³¤ÎÂçºå¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£