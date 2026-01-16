¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÁõ¾þ¤¬µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ËÅÐ¾ì¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤â¼Â»Ü
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï1·î16Æü¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ý¥±¥Ñー¥¯¡¦¥«¥ó¥Èー¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤Ï2·î5Æü¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß·¿»ÜÀß¡£µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ñー¥¯Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡×¤Ë¤Ïµþ²¦¥°¥ëー¥×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥í¥´¥Þー¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢±Ø¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£³Æ½ê¤Ç¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ñー¥¯ ¥«¥ó¥Èー¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤«¤é¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤ÆÊÒÆ»300±ß¡¢±ýÉü500±ß¤Î¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ò»È¤¦¤È5Ê¬¤è¤ê10Ê¬¤Û¤É¤Ç±Ø¤È¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ò°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¡£
¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥äー¥¸¥å¡×¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ëµþ²¦¥°¥ëー¥×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥í¥´¥Þー¥¯¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
±ØÁõ¾þ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥êー¥Á¥ãー¥º¡¦¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£