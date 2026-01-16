½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦WE¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÃÇÌÀ¤±¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡¼ó°ÌINAC¿À¸Í¤ÎºÆ³«½é¿Ø¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¿·³ãLÀï
¡¡½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤Ï16Æü¡¢2·îÃæ½Ü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë2025/26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè15Àá°Ê¹ß¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎWE¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢12·î20Æü¤ÎÂè14Àá½ªÎ»¸å¡¢Ìó2¤«·î¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡£
¡¡¾¡ÅÀ35¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢4µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°½÷²¦Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï¡¢ºÆ³«½éÀï¤ÎÂè15Àá¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç¡¢¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡ËFWÀîÀ¡ÆàÊæÈþÁª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê5°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸´ØÀ¾¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê9°Ì¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯2·î15Æü¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN¡Ê7°Ì¡Ë¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤«¤é¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Û¡¼¥à¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¿·Ç¯½é¿Ø¤Ï¡¢Âè16Àá¡¢2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¿·³ãLÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢WE¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Àï¡Ö2025/26 WE¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥×¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àá¡ÁÂè6Àá¤Î³«ºÅÆü¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¹ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥«¥Ã¥×Àï¤Ï2·îËö¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×A¤«¤éC¤Î³Æ1°Ì¤È¡¢2°Ì¤Î¤¦¤ÁÀ®ÀÓ¾å°Ì¤Î1¥Á¡¼¥à¤Î¡¢·×4¥Á¡¼¥à¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£ ¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î½à·è¾¡¤ò·Ð¤Æ¡¢·è¾¡¤Ï4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢INAC¿À¸Í¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤Î3°Ì¡¢CÂçºå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¼ó°Ì¡£