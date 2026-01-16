º£Ç¯¤Ç20²óÌÜ¤Î¤µ¤Ì¤±Ç²èº×¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¥í¥±¤Ê¤É¹áÀî¤æ¤«¤ê¤Î16ºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤Ø
¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×»£±ÆÉ÷·Ê
¡¡±Ç²è¤ä±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¹áÀî¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë2006Ç¯¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤Ì¤±Ç²èº×¡×¤¬20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢2·î7Æü¤È8Æü¡¢¹â¾¾»ÔÆâ¤Î3²ñ¾ì¤Ç³«¤«¤ì¡¢¹áÀî¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë16ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¸á¸å2»þ¤«¤é¹â¾¾»Ô¤Î¥ì¥¯¥¶¥à¥Ûー¥ë¡¦¾®¥Ûー¥ë¤Ç³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ê¤É¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢È¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¡Ê½é¾å±Ç¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ì¤±Ç²èº×Âè8²ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¹±Âå´ÆÆÄ¤äÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¼ùÎ¤¤µ¤ó¤é¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡e-¤È¤Ô¤¢¡¦¤«¤¬¤ï¤Ç¤Ï¡¢¾®Æ¦Åç¥í¥±ºîÉÊ¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡Ê¼Â¼ÌÈÇ¡Ë¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡8Æü¤Ï¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹â¾¾Åì¤Ç¹â¾¾»Ô¥í¥±ºîÉÊ¡ÖËÜ¤òÄÖ¤ë¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¼Ä¸¶Å¯Íº´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤ÎÀé¾¡°ìÑÛ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²áµî¤Î¤µ¤Ì¤±Ç²èº×¥·¥Ê¥ê¥ª¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤ò±Ç²è²½¤·¤¿7ºîÉÊ¤òÌµÎÁ¾å±Ç¤·¤Þ¤¹¡£