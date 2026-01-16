全国選手権優勝＆得点王…高校No.1ストライカーがプロへ

RB大宮アルディージャは1月16日、神村学園高等部に所属するFW日郄元（ひだか・はじめ）が2026シーズンより加入することが内定したと公式発表した。

現在18歳の日郄は、優れた得点感覚と推進力を兼ね備えたストライカーとして注目を集めてきた。2024年と25年にはU-17日本高校選抜候補にも名を連ねたほか、全国高校総体では準優勝（令和6年度）、優勝（令和7年度）を経験し、いずれも優秀選手に選出。第104回全国高校サッカー選手権ではチームの優勝に大きく貢献し、自身も優秀選手に加え得点王にも輝いた。

加入発表に際し、日郄は「幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います」と喜びを表現。「支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんへの感謝の気持ちを忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります」と意気込みを語った。

日郄のコメント全文は以下の通り。

「このたび、RB大宮アルディージャに加入することが決まりました、日郄元です。伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートできることを、大変うれしく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメート、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ち忘れず、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。RB大宮アルディージャのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任、謙虚さを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いします」（FOOTBALL ZONE編集部）