À¸¥Á¥ç¥³¤Î²ô¡ÖÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS¡×¡õµÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼
À¸¥Á¥ç¥³¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»È¤Ã¤¿±ä¤ÙËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS¡×¤¬2026Ç¯1·î15Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼À½Â¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥éÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¤âÆ±Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾À½ÉÊ¤¬GIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.yurakuseika.co.jp/news/1765/
º¸Â¦¤¬À¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS¤Ç±¦Â¦¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¤Ï½à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¡ÖBLACK¡×¤È¡ÖWHITE¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ËÜÅö¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÏBLACK¤¬636kcal¤ÇWHITE¤¬666kcal¡£
È¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Çò¹õ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤µ¤Ï14cmÁ°¸å¡£Âç¤¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç»ý¤Ä¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
»®¤Î¾å¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾åÂ¦¤¬BLACK¤Ç²¼Â¦¤¬WHITE¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÉ½ÌÌ¤¬³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BLACK¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤Ã¤ÆÃÇÌÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥×¥ì¡¼¥ó¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤¦¤Á34¡ó¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼À½Â¤¥¯¡¼¥Ù¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¿©´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿»õ¤¶¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥×¥ì¡¼¥ó¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤¿¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºàÎÁ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¤¬0.2¡ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WHITE¤ÎÃÇÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥×¥ì¡¼¥ó¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÆýµí¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¥á¥É¥¦¥ß¥ë¥¯¤¬4.9¡ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WHITE¤âBLACK¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤é¤·¤«¤é¤Ì½À¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£WHITE¤Ï¤«¤Ê¤ê´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¡Ö¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤ò³Ú¤·¤à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£WHITE¤âBLACK¤âÀå¤Î¾å¤ËÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤È¤í¤±¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¾åÅù¤ÊÂ£¤êÊª¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼À½Â¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢½à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥Ã¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1ÂÞÅö¤¿¤ê95kcal¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï10ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÊñÁõ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿Í¤ËÇÛ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤¬¥Û¥í¥Û¥íÊø¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS¤ÏÀÇ¹þ2500±ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ÏÀÇ¹þ1000±ß¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ GREAT SELECTIONS
https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30020-set
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼GREAT¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é
https://shop.yurakuseika.co.jp/products/30019
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤ÏAmazon.co.jp¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤²ÄÇ½¤Ç¡¢20ËÜÆþ¤ê¤¬ÀÇ¹þ864±ß(1ËÜÅö¤¿¤ê43±ß)¤Ç¤¹¡£
Amazon | Í³ÚÀ½²Û ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼Âç¿ÍÇã¤¤BOX 20ËÜ | Í³ÚÀ½²Û | ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ÄÌÈÎ