¡¡½÷Î®¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬£±£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¡¦¿¼Ìë£²»þ£±£·Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°û¤ß²ñ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¤È²¬ÅÄ¤¬¥µ¥·¤Ç°û¤ß¡¢ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¡£¥Á¥§¡¼¥ó¤Îµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þÂå¤ËÂ¿Ê¬¡ÊÍè¤¿¤³¤È¡Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤»»ä²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿²¬ÅÄ¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¿Í¤È°û¤ó¤Ç¤Æ¡¢²È°û¤ß¤À¤«¤é¡¢ÂçÂÎ»ä¤Î²È¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡¢»ä¤¬Á´ÉôÎÁÍýºî¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¨¡ªÎÁÍý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿¹¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£¡ÖÎÁÍý¤·¤Þ¤¹¡¢ÎÁÍý¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÎÁÍýºî¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤ß¤ó¤Ê¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Æ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤Ï¡×¤ÈÊÖ¤·¡ÖÎÁÍý¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¹¤Ë¼ÁÌä¡£¿¹¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£