ºÇ´ó¤ê±Ø¤äÅÅ¼Ö¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ÇÁõ¾þ¡ªµþ²¦ÅÅÅ´¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê
µþ²¦ÅÅÅ´¤¬¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡ª
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢±èÀþ¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê
µþ²¦ÅÅÅ´¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤¬ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡¢¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß·¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Î±èÀþ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Íè±à¼Ô¤äÅ´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×
º£²ó¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë±èÀþ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â³èµ¤¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¤òÌÜ»Ø¤¹µþ²¦ÅÅÅ´¤È¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼¤Î»×¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢±èÀþ¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯·Ç½Ð
¥·¥ç¡¼¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ëµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç½Ð¡£
¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤È¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¼Ö¡¢É÷Á¥ÉÕ¤¤Î¤½¤é¤ò¤È¤Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ
Áõ¾þ³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Î²þ»¥Æâ³°¤Ë¤Æ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ÎÁõ¾þ¤ò¼Â»Ü¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁõ¾þ¤ä¡¢
¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô
±¿¹Ô³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê
±¿¹Ô¶è´Ö¡§µþ²¦Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ
¼ÖÎ¾¡§9000·Ï¼ÖÎ¾1ÊÔÀ®
3·î18Æü¤è¤êµþ²¦Àþ¡¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Ë¤Æ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤ò±¿¹Ô¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¦¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤È¤Ï
³«¶È»þ´ü¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
³«¶È¾ì½ê¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÍ·±àÃÏÆâ¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý4015¡Ý1¡Ë
¢¨¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤ËÆþ±à¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Ë¤âÆþ±à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
±¿±Ä¼çÂÎ¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥«¥ó¥È¡¼
Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¹¤µ¤ò»ý¤Ä¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²°³°¾ïÀß·¿»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù
600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬Êë¤é¤¹¿¹¤È³¹¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¿¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤È¡¢¥°¥Ã¥ºËþºÜ¤Î¥ï¥´¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¸¥à¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¢2¤Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×ÎÁ¶â¡§ÊÒÆ» 300±ß¡¿±ýÉü 500±ß
¢¨12ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Î¾è¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤ÎÊý¤È¤ÎÁê¾è¤ê¾è¼Ö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
½êÍ×»þ´Ö¡§5Ê¬¡Á10Ê¬
µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤«¤é¤Ï¡¢¥´¥ó¥É¥é¡Ö¥¹¥«¥¤¥·¥ã¥È¥ë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËÍè±à²ÄÇ½¡£
½Õ¤Ë¤Ïºù¤ò¡¢Åß¤Ë¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶õÃæ»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤¿µþ²¦ÅÅÅ´¡£
µþ²¦ÅÅÅ´¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡ÙÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ø¤Îµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Î·Ç½Ð¡¢µþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤ÎÁõ¾þ¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
