¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù2»þ´ÖSP¤Ç¡È´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·èÄê¡¡¿³ºº°÷¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë2»þ´ÖSP¤Ï¡¢¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í¡õ»³ÅÄÍµµ®
¡¡¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´50¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¿¶ÉÕ»Õ¤¬¥¬¥Á¿³ºº¡£¡ÖÂè3²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£¥À¥ó¥¹¤ÎÌÔ¼Ô¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤ÎÃæ¡¢Âè3²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂè£±²ó´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿ÌÚÂ¼²ÂÇµ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ë2²ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£À²Èþ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¿³ºº°÷¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎTAKAHIRO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¡Ö´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×´ë²è¤Ç¡È¥À¥á¥³¥Ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë´°¥³¥Ô¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥¹¤ò¤â¤¦°ìÅÙ3Ê¬¤Ç³Ð¤¨¤Æ¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³¤Ç´°¥³¥Ô¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£º£²ó¤ÏSnow Man¤È¶¦¤Ëº´Æ£¤â»²Àï¤·¡¢¡Ö10¿ÍÏ¢Â³´°¥³¥Ô¥À¥ó¥¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂ¨½ªÎ»¡£¶ËÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£
