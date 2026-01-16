¡Ú ¿·»³Àé½Õ ¡Û45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¡¤½¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤ÖÂç»ö¤ÊÆü¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1·î14Æü¤Ë45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Î½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¡¤½¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤ÖÂç»ö¤ÊÆü¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Âô»³¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê5ËÜ¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤¬Åô¤ë¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿·»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿·»³¤µ¤ó¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¡£Ì¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖHappy Birthday!!¡¡¥Þ¥Þ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢»Å»öÀè¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿·»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢¿·»³¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î45ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¿·»³¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¾Ð¤¤â²¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¡²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤ä»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
