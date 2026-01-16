»³¸ýÃÒ»Ò¡¢Ì¾ºî¡Ø¥í¥ó¥Ð¥±¡Ù¸å8Ç¯´Ö¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è½Ð±é¥¼¥í¤Î¿¿°Õ¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å22¡§25¡Á11¡§19¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç»ëÄ°Î¨36.7¡ó¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Ê¿À®¤Î»ëÄ°Î¨½÷²¦¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÅâÂô¤È¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ö¤ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢20Ç¯´Ö¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë»³¸ý¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡¢¡È¥í¥ó¥Ð¥±¡É¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Þ¤º¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥í¥ó¥Ð¥±¡É¸å8Ç¯´Ö¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è½Ð±é¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¿¿Áê¡£Âç¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ù¡¹¤ËÍ¯¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¢»³¸ý¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡£¤½¤Î¸å30Ç¯´Ö¤Ç30¥«¹ñ°Ê¾å¤ò½ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¹¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
