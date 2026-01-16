¡È¼Â¤Ï·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¡É¤ÎËÌÄ«Á¯¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¡×¡ÈÀ©ºÛÇË¤ê¡É¤ÇÍ¢½Ð¤«¡¡Ãæ¹ñ¶È¼Ô¤Ï¼èºà¤ËŽ¢»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤Î´Ø·¸¤¬¡©¡×
ËÌÄ«Á¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢¹©¾ì¤ä¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Ê¤É¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎËÌÄ«Á¯¤ËÃæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤¬¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ê¤É¤Î½Åµ¡¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ©ºÛÇË¤ê¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¡¦Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¡£·úÀßÃæ¤ÎµÜÅÂ¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ï¥í¥·¥¢¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎµÇ°´Û¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤ò»ë»¡¤·¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡¢¼«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò±¿Å¾¡£ÌÚ¤ò±¿¤ÖÊ¼»Î¤é¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë±¿¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¿¢¼ù¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤¤¤Þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤â¹©¾ì¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶±è¤¤¤Î³¹¤Ç¤â¡Ä
¡ÖÂ¿¤¯¤Îºî¶È°÷¤¬ÄéËÉ¤Î·úÀßºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
µîÇ¯8·î¡¢JNN¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÀß¹©»ö¤ò»£±Æ¡£
¡Ö¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£ÄéËÉ¤Î·úÀßºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½¾ì¤Ë¤Ï½Åµ¡¤âÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥í¥´¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ò¼õ¤±¡¢½Åµ¡¤ÎÍ¢½Ð¤ò¶Ø¤¸¤ëÀ©ºÛ¤ò²Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢Ãæ¹ñ¤Î½Åµ¡¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÃæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î½Åµ¡¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆ°²è¤¬Â¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ä¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¤¢¤ë2Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃíÊ¸ÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·úÀß»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
À©ºÛ¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½Åµ¡¤òËÜÅö¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶È¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ËÌÄ«Á¯¤Ë½Åµ¡¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô
¡ÖËÌÄ«Á¯¸þ¤±¤Ï2025Ç¯¤«¤é¡ÊÃæÄ«¹ñ¶¤Î³¹¡ËÄ¹Çò¸©¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Ï½½¿ôÂæ¤òÍ¢½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î·úÀßµ¡³£¤Î¼ûÍ×¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¡×
µîÇ¯¤«¤é½Åµ¡¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À©ºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
ËÌÄ«Á¯¤Ë½Åµ¡¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô
¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÀ©ºÛ¤Ç¤¹¤«¡©À©ºÛ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¡ÖÅö¶É¤«¤éÍ¢½Ð¤ò¤È¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÎËÇ°×¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
¿·³ã¸©Î©Âç³Ø¡¡»°Â¼¸÷¹° ¶µ¼ø
¡Ö¡ÊÃæ¹ñÅö¶É¤Ï¡ËÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍ¢½Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¸©Î©Âç³Ø¡¡»°Â¼¸÷¹° ¶µ¼ø
¡Ö1ÉÊÌÜ¤Ç¤âÍ¢½Ð¤·¤¿¤é¡ØÃæ¹ñ¤¬À©ºÛ¤òÍú¹Ô¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î¸«Êý¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡ÊÃæ¹ñÅö¶É¤¬¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¹ñÏ¢¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£