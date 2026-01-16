ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬WBC¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡¡¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï16Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Î½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹²¼Áª¼ê¤Ë¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¡£¸½ºß¤â²Æì¤Ç¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤äµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÀîÁª¼ê¤ÏÂç³ØÀ¸»þÂå¤Î2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¤½£Àï¤È¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÁª½Ð¡£¤¤¤º¤ì¤â¿¹²¼Áª¼ê¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£WBC¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¿¹²¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤ÇWBC¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤éÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¡¢¿¹²¼Áª¼ê¤¬Áª½Ð¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¤Ï¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£