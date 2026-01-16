X¡¢Åê¹ÆÊó½··¿¥¢¥×¥ê¤ÎAPIÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¡¡ÄãÉÊ¼Á¤ÊAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥Ñ¥à¤òÇÓ½ü
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëNikita Bier»á¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±API¥Ý¥ê¥·ー¤ò²þÄê¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ý¥ê¥·ー²þÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬X¤ØÅê¹Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÊó½·¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖInfoFi¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¡ÊInformation Finance¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤ÎAPIÍøÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥×¥ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿ÄãÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢ÊÖ¿®¡Ê¥ê¥×¥é¥¤¡ËÍó¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÎÌ¤Î¥¹¥Ñ¥à¹Ô°Ù¤ò¾·¤¯Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥¢¥×¥ê¤ÎAPI¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤Ï´û¤ËÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êó½·ÌÜÅª¤ÎBot±¿±Ä¼Ô¤Ê¤É¤¬¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ë½¾¤¤¡¢°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑÂÎ¸³¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡Bier»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿³«È¯¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖThreads¡×¤ä¡ÖBluesky¡×¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¤ÈÈéÆù¤ò¸ò¤¨¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
We are revising our developer API policies:- Nikita Bier (@nikitabier) January 15, 2026
We will no longer allow apps that reward users for posting on X (aka ¡Èinfofi¡É). This has led to a tremendous amount of AI slop & reply spam on the platform.
We have revoked API access from these apps, so your X experience should¡Ä