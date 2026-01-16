ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î4Ç¯Ï¢Â³MVP¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å5ÅÙÌÜ¤ÎWS3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¤¬ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö10¸Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òÆÃ½¸
¡¡ÂçÃ«¿Íµ¤¤ÏÉÔÌÇ¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØCBS sports¡Ù¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡Ö10¸Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤òÆÃ½¸¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ä¡¢Íè¥ª¥Õ¤ËÂÔ¤Ä¿·Ï«»È¶¨Äê¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î4Ç¯Ï¢Â³MVP¤Ê¤ë¤«¡×¤âÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¡ÈÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¡É¤Ç¤¢¤ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢µå³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤ËMVP¤Ëµ±¤±¤Ð¡¢¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Î2001¡Á2004Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤¿4Ç¯Ï¢Â³MVP¤ËÊÂ¤Ö¡×
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë44ËÜÎÝÂÇ¤Ç¼«¿È½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â10¾¡¤òµó¤²¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿24Ç¯¤Ï±¦Éª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÌî¼ê°ìËÜ¤Ê¤¬¤é¡¢54ËÜÎÝÂÇ¡¢130ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ë²Ã¤¨¡¢59ÅðÎÝ¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤òÀ®¤·¿ë¤²2Ç¯Ï¢Â³¤ÎMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤³¤½1ËÜº¹¤ÇÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¤·¤Æ14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£3Ç¯Ï¢Â³ËþÉ¼¤Ç¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³MVP¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ü¥ó¥º¤·¤«ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶â»úÅã¤À¡£¤½¤ÎÅÁÀâ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ¤¤ÎÁá¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡¢¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ãJr.¡¢¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤â¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤¦Àê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤ÎMVP¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ê¤ë¤«¡×¤â¡Ö10¸Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë°·¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî3Ï¢ÇÆ°Ê¾å¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Îã¤Ï±ä¤Ù4¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÇÂ¿¤Î5Ï¢ÇÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿1949¡Á53Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢4Ï¢ÇÆ¤·¤¿1936¡Á39Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤·¤¿1972¡Á74Ç¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢1998¡Á2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤À¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂ¾µåÃÄ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß¤À¡×
¡¡»Ë¾å5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤Ø¤Î¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¡ÖÍè¥ª¥Õ¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈFAÁª¼ê¡×¤â¡Ö10¸Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ã¥º¡¦¥Á¥¶¥à¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤é¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÎÌ¾Á°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£
