¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬½é¾ì½ê¤ò´ÑÀï¡Ö¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼È¯¸«¡×¡Ö·ã»÷¤Î¿Í¤ª¤ë¡×ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÈµÇ°»£±Æ¤â
¢¡ÂçÁêËÐ¡¡¢¦½é¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬£±£¶Æü¡¢½é¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¤ò¹ñµ»´Û¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¸þÀµÌÌÅìÂ¦¤Î¤¿¤Þ¤êÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë·Ï¤Î¾åÃå¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤Ç´ÑÀï¡££Î£È£Ë¤ÎÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç¤Ï½½Î¾¡¦¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤Î¸å¤í¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à»Ñ¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿Åì¤Î²ÖÆ»¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÅìÂ¦¤Î¤¿¤Þ¤êÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¤ÈµÇ°»£±Æ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÐÃæ·Ñ¤ò¤ß¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿±þ¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤¤¤ë¤è¤Í¡©¡×¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤µ¤óÈ¯¸«¡×¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤¬¤ªÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¤ó¡¢¥¹¥¿¡¼È¯¸«¡×¡Ö¾åÃÏÍºÊå¤¯¤ó¤Ë·ã»÷¤Î¿Í¤ª¤ë¡¡ËÜ¿Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£