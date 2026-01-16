¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡¢¡íÂ§ËÜ¸ú²Ì¡É´üÂÔÂç¡Öµð¿Í¤Ë¤¢¤ì¤À¤±Æ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤ÇÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÅê¼ê¿Ø¤Î»É·ã¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤ÎÆþÃÄ·èÄê¤ò¼õ¤±¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤¢¤ì¤À¤±Æ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤ÇÅê¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¡¢µð¿Í¤È¥×¥í¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý¡£³ÚÅ·°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿Â§ËÜ¤È¤ÏÂÐÀï·Ð¸³¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸òÎ®Àï¤Î²ñ¸«¤Î»þ¤ËÂ§ËÜ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼Â¤ÏÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ËÍ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ï£±¤Ä´Ý¤¬¾å¡££±£´Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüÊÆÌîµå¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÇ¯¤â¶á¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡£¹¶¼é¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£