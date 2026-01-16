ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢Cocomi¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡¡Éã¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤ë¤ä¤ó¡¢²ÈÂ²¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ø²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡Ù(Ëè½µÌÚÍË ¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¤¬¸ø³«¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¡õKoki,¤È¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂçµÈ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎºÊ¡¦¹©Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥à¥¿¥¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¥¥à¥¿¥¯¤¬¸«¤Æ¤ë¤«¤â¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÁêÊý¡¦ÇîÂ¿²Ú´Ý¤â¡Ö¡ÊÌÚÂ¼¤Ï¡ËÊÌ³Ê¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²áµî¤ËCocomi¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊCocomi¤¬¡Ë½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¸«¤ë¤ä¤ó¡¢²ÈÂ²¤Ç¡£ÌÚÂ¼²È¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Í¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬À¨¤¯¤Æ¡£¡È¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤Þ¡¢Cocomi¤µ¤Þ¤è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼²È¤Î¿´¸¯¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
