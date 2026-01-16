´Ñ¸÷¥¤¥Ù¥ó¥È6·ïÉ½¾´·èÄê¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¥Ä¡¼¥ê¥º¥à
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¡¢Ê¸²½Ä£¡¢´Ñ¸÷Ä£¤Ï16Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹F1¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ê¤É6·ï¤òÁª¤ó¤À¡£2·î19Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉ½¾´¤¹¤ë¡£
¡¡Îë¼¯»Ô¤Ç¤Ï1987Ç¯¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÈäÏª¤äÆüËÜ¿©Äó¶¡¤Ê¤É¤Ç´ÑµÒ¤é¤ËÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¯¿®¡£F1´ÑÀï¤È¸©Æâ´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ä¥¢¡¼¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¾Þ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÌÚÅçÊ¿Â¼¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ì¡¼¥¹¤òÁªÄê¤·¤¿¡£