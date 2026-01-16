ÃæÃ«½á¿Í¡¡5·î¤Î¾°ÌïÀï¤Ø¡ÖºÇ¹â¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¡¡¥µ¥¦¥¸Àï¤Ç¤ÏPFP1°Ì¤ÎÄ¶ÂçÊª¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê28¡áM¡¦T¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇWOWOW¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥ÁSP¡ÖÃæÃ«½á¿Ívs¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡Ù¡Ê1·î19Æü¸á¸å9»þWOWOW¥×¥é¥¤¥à¡õ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ë¤ò²òÀâ¡£ºòÇ¯12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤Ç¤Ï3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤â¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¡£¡È³¬µé¤ÎÊÉ¡É¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤È¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢¤è¤êÆùÉÕ¤±¤Ï¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤ë¡ª¡É¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ¼±Åª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡¢µ¡Ç½¤¹¤ë¶ÚÆù¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÆùÂÎ²þÂ¤¤ÏÈÝÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿½µ1²ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢°ÂÄê´¶¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Î²¼È¾¿È¶¯²½¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î»î¹çÃæ¡¢11¥é¥¦¥ó¥É¤Î³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°»ïÁªÄê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë1°Ì¤ÎWBA¡õWBC¡õIBF3ÃÄÂÎÅý°ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê38¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ê¥«¥¿¡¼¥Ë¡ª¥Ê¥«¥¿¡¼¥Ë¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ã¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤È¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¦¥·¥¯Áª¼ê¤¬¡ÊÁê¼ê¤Î¡Ë¥¬¡¼¥É¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Æ¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤°¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¤«¤Í¤ÆÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëPFP1°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÂç¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Î¶â¸À¤òÎÈ¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖPFP1°Ì¡×¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¡£5·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÌµÇÔÂÐ·è¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤â¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì·è¤Þ¤ì¤Ð¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤è¤ê¹â¤á¤ì¤é¤ì¤ë¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¹â¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¡Ë¥°¡¼¡¢¥Á¥ç¥¡¢¥Ñ¡¼Á´¤Æ½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÁ´¤Æ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼Á¤ò¤è¤ê±Ô¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¡¢À¤³¦4³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£