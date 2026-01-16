¡Úµð¿Í¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥À¥Ö¥ëÊä¶¯¤Ï£Ä£å£Î£Á¤«¤é³áÃ«Î´¹¬¡õ°æÇ¼æÆ°ì³ÍÆÀ°ÊÍèµåÃÄ£µÇ¯¤Ö¤ê¡¡
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡££³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£³¡×¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ËÂ³¤º£¥ª¥Õ£²¿ÍÌÜ¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±°ìÇ¯¤Ë£Æ£ÁÁª¼ê¤ò£²¿Í³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°Ç¯¥ª¥Õ¡Ê£²£±Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Î³áÃ«¡¢°æÇ¼°ÊÍèµåÃÄ£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þµð¿Í¤Î£Æ£ÁÊä¶¯¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¢¨¥«¥Ã¥³¤Ï°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯¤Èµì½êÂ°µåÃÄ¡£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó
¢¦Íî¹çÇîËþÆâÌî¼ê¡Ê£¹£´Ç¯¡¦ÃæÆü¡Ë
¢¦Àî¸ýÏÂµ×Åê¼ê¡Ê£¹£µÇ¯¡¦¹Åç¡Ë
¢¦¹Âô¹î¸ÊÆâÌî¼ê¡Ê£¹£µÇ¯¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¢¦²ÏÌîÇîÊ¸Åê¼ê¡Ê£¹£¶Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦À¶¸¶ÏÂÇîÆâÌî¼ê¡Ê£¹£·Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦¹©Æ£¸ø¹¯Åê¼ê¡Ê£°£°Ç¯¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¡Ë
¢¦¹¾Æ£ÃÒÆâÌî¼ê¡Ê£°£°Ç¯¡¦¹Åç¡Ë
¢¦Á°ÅÄ¹¬Ä¹Åê¼ê¡Ê£°£²Ç¯¡¦ÃæÆü¡Ë
¢¦Ìî¸ýÌÐ¼ùÅê¼ê¡Ê£°£¶Ç¯¡¦ÃæÆü¡Ë
¢¦ËÅÄÀ¶Åê¼ê¡Ê£°£¶Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦¾®³Þ¸¶Æ»Âç¡Ê£°£·Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦ÌçÁÒ·òÅê¼ê¡Ê£°£·Ç¯¡¦²£ÉÍ¡Ë
¢¦Æ£°æ½¨¸çÅê¼ê¡Ê£±£°Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦Â¼ÅÄ½¤°ìÆâÌî¼ê¡Ê£±£²Ç¯¡¦²£ÉÍ¡Ë
¢¦¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¡Ê£±£²Ç¯¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢¦ÂçÃÝ´²Åê¼ê¡Ê£±£´Ç¯¡¦¹Åç¡Ë
¢¦ÊÒ²¬¼£ÂçÆâÌî¼ê¡Ê£±£´Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦ÁêÀîÎ¼ÆóÊá¼ê¡Ê£±£µÇ¯¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¢¦¶â¾ëÎ¶É§³°Ìî¼ê¡Ê£±£µÇ¯¡¦£Ä£å£Î£Á¡Ë
¢¦ÏÆÃ«Î¼ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£±£¶Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦¿¹Ê¡°ôÉ§Åê¼ê¡Ê£±£·Ç¯¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢¦»³¸ý½ÓÅê¼ê¡Ê£±£·Ç¯¡¦£Ä£å£Î£Á¡Ë
¢¦ÍÛÂÒ¹Ý³°Ìî¼ê¡Ê£±£·Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦Ìî¾åÎ¼ËáÅê¼ê¡Ê£±£¸Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¡Ê£±£¹Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë
¢¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹Ç¯¡¦¹Åç¡Ë
¢¦³áÃ«Î´¹¬³°Ìî¼ê¡Ê£²£±Ç¯¡¦£Ä£å£Î£Á¡Ë
¢¦°æÇ¼æÆ°ìÅê¼ê¡Ê£²£±Ç¯¡¦£Ä£å£Î£Á¡Ë
¢¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê£²£µÇ¯¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£²£¶Ç¯¡¦³ÚÅ·¡Ë