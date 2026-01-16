¡ÚÄÉÅé¡ÛÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤äÄï»Ò¤¿¤Á¤¬ÄÉÊé¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤ÎÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¡¡¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ä
¡¡¡Ø¿Í¤Ï»à¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÌ»»113¾¡¡ÊÀ¤³¦¥×¥í¥Ä¥¢¡¼µÏ¿¡Ë¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬¡¢2025Ç¯12·î23Æü¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥´¥ë¥Õ³¦¤Çµó¤²¤¿¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡Ù¤ÎÌ¾¤Ï»Û³¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ÎÎà¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»à¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤äµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄÉÅéÊ¸¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µÏ¿¤äµ»½ÑÎÏ¤Ø¤Î¾ÎÍÈ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤à¤·¤í¡¢À¸Á°¤Ë¼õ¤±¤¿Í¥¤·¤µ¤ä¤½¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¡¦Èøºê¾»Ê¤Ø¤ÎÄÉÊé¤Î¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¡¢¿Í´ÖÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
ÄÉÅé¡§Èøºê¾»Ê¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ú¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¡×¡Û
¡¡1996Ç¯¤Ë¥×¥í100¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤À¤¬¡¢96Ç¯¤Ï36»î¹çÃæ17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£¸»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¡¢Íâ97Ç¯¤Ï36»î¹çÃæ19»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£µ»î¹ç¤ËÍ¥¾¡¤È¡¢½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤ò¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂèÆó¼¡Á´À¹´ü¤È¤â¸À¤¨¤ëÀäÄº´ü¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬À¤´ÖÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡½¡½¡£
¡Ö¤¨¡¢Í¤ë¤è¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤ó²ù¤¤¤À¤é¤±¤À¤è¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤·À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Ë²¿¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤è¤Ê¡£Ìîµå¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¡£ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤³¤Î¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬NBA°úÂà¸å¤ËMLB¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¤Î2A¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢MLB¥¹¥È¥é¥¤¥¤È¤¤¤¦ÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤Æ£±Ç¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤ÎÄ©Àï¤È¼«¿È¤òÍí¤á¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬¸þ¤¹ç¤¦¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¸Â¤ÎÌµ¤¤±Ä¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤À¤·¤¿¡£¡Ú¡Ö°ìÀ¸¡¢¼«Ê¬¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Û
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤â¡¢Ìîµå¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¿Í´Ö¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÅ¬Àµ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£²¶¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ÅØÎÏ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Åö¤¿¤êÁ°¡Ê¤Î¤³¤È¡Ë¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡¾Æ¤Êª´Ø·¸¤È¤«¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡£Ì¾¿Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Þ¤¿¼¡¤Î¥â¥Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶²¤é¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï°ìÀ¸¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬Ì¾¿Í¤¿¤ë½ê°Ê¤À¤è¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤Ø¤Î¡Ë¸·¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÆÀÅÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢"¤Þ¤À¤Ç¤¤ë"¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ò¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤è¡£Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é²¶¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×
¡¡¤³¤Î»þ¡¢50ºÐ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø°ìÀ¸¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ØÆü¡¹¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥ê¤¬Ìµ¤¤·«¤êÊÖ¤·¤Î¿É¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ä¤¤¡Ö¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ç¤âÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö²¶¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ²¶¤Ï¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤È¡¢µ¤¿§¤Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤ÎÂç¤¤ÊÎý½¬¾ì¤Çµå¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦½¤À¸¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤é¤Ï¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¿É¤¤¤À¤í¤¦¤è¡£²¶¤Ï¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ì±þ¡¢Åú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¥¢¥¤¥Ä¤é¤Ï¡Ê¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¼õ¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡ËÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤è¡×¡Ú1996Ç¯¤Ë¤Ï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·8»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¡Û
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î»þ¤ÎÏ¿²»¤òÊ¹¤Ä¾¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤¤È¤«¿É¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£¶¯¼Ô¤ä¾¡¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤Á¤éÂ¦¤È¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1996Ç¯¤Î36»î¹çÃæ17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·£¸»î¹ç¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÁÔµó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡£º£¤Î¥×¥í¤Ï¡Ê»î¹ç¿ô¤âÂ¿¤¯¡Ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿É¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤³¤¦¤¤¤¦½ê¡Ê¼«Âð¤ÎÎý½¬¾ì¡Ë¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ê¤ã¤¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ê¤ó¤«Ä´À°¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×
¡¡Åú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êºÇ½é¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥×¥íÃ£¤Î¿É¤¤¾õ¶·¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤¬¼«¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÀäÂÐÅª¶¯¼Ô¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëºÂ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£