Èþ»³²ÃÎø¡¢¼êÊÔ¤ß¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û½÷Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¤¬1·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êÊÔ¤ßºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ»ÒÌò29ºÐ½÷Í¥¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×ÏÃÂê¤ÎÊÔ¤ßÊª¥Ï¥Ã¥ÈÈï¤Ã¤¿»Ñ
Èþ»³¤Ï¡Ö¡ô¥×¥ì¥Ð¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È¡ª¡ª¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Î¡È¤«¤®¿ËÊÔ¤ßºÍÇ½¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¼êÊÔ¤ß¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ã¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¿å¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿Çò¤È²«¿§¤ÎÇÛ¿§¤Î¼êÊÔ¤ß¤ÎË¹»Ò¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊÔ¤ßÊª¾å¼ê¡×¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÜ¶Ì¾Æ¤¡£¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÜ¶Ì¾Æ¤¥Ï¥Ã¥È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼¡²óºîÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
