¡Ø¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡ÙÈ¯Çä/ Å·ÄÅßÖÈÓ¤Ê¤É4¼ï¡¢²Á³ÊÊÑ¤¨¤º¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÁÚºÚ¤â¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï1·î20Æü(²Ð)¤«¤é¡¢¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì!¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤òÁ´¹ñÌó16,400Å¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ØÂçºå²¦¾¡Ù´Æ½¤¤Î¡ÖÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×¡¢ÅìµþŽ¥¸¶½É¡ØMOKUBAZA¡Ù´Æ½¤¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ÎÁ´4¼ï¡£
¤Þ¤¿Æ±Æü¤«¤é2·î9Æü(·î)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢²Á³Ê¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¤Ê¤ÉÁ´3¼ï¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏÈÎÇä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¿¤Þ¤´ÎÁÍý¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü(2025Ç¯12·î5Æü¡Á12·î11Æü¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ¤Î10Âå¡Á60Âå°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤²ñ°÷¡£Í¸ú²óÅú¿ô1,500·ï)¡£¿©´¶¤Ç¤Ï¡Ö¸Ç¤áÇÉ¡×25.3%¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈ¾½ÏÇÉ¡×¤Ï74.7%¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïŽ¥¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì£¤ï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇ»¸üÇÉ¡×¤¬87.2%¤ÈÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ÇÉ½µ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¡Ò¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì!¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×³µÍ×¡Ó
¢¡¡ÖÂçºå²¦¾´Æ½¤ ¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×
2025Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¤¿¤Þ¤´¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤ÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢ßÖÈÓ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û645±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¡¡ÖMOKUBAZA´Æ½¤ ¤È¤í¡Á¤Ã¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×
¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢8¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¥Æ¡¼¤ò»ÈÍÑ¡£¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Íñ²«¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢MOKUBAZA¤Î¥Á¡¼¥º¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥º¤Î°ìÂÎ´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ä´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥¯¡¢¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û645±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¡¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×
¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»Ý¤ß¤òµÍ¤á¤¿¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ò¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¡¢Íñ²«¥½¡¼¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÆù½Á¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û698±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¡¡ÖÇ»¸ü¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤È¤í¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×
¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤È¤í¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£¤¿¤Þ¤´¤ÏµíÆý¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û645±ß
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×½ç¼¡ÈÎÇä¡Ò¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ó
¡È¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÁÚºÚ¡É¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î3¾¦ÉÊ¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢²Á³Ê¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)¡Á2·î9Æü(·î)¤Þ¤Ç¡£
¢¡¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×
¥Ï¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û298±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¡¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×
´Å¿Ý¤Ç¤¢¤¨¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ä¶Ì¤Í¤®Æþ¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ÁÚºÚ¡£Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û320±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
¢¡¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À¡×
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¡¢¥Þ¥«¥í¥ËÆþ¤ê¤Î¶ñºà´¶¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤È³¤Ï·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥é¥À¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û328±ß
¡ÚÈ¯ÇäÃÏ°è¡ÛÁ´¹ñ
´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×3¼ï¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°