´Ú¹ñ¡¢KF-21¡Ö¥Ü¥é¥á¡×ÀïÆ®µ¡¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤ò´°Î»--ÎÌ»ºµ¡°ú¤ÅÏ¤·¤ØºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë
´Ú¹ñËÉ±Ò»ö¶ÈÄ£¡ÊDAPA¡Ë¤Ï13Æü¡¢´Ú¹ñ¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¡ÊKAI¡Ë¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼¡À¤ÂåÀïÆ®µ¡ KF-21 ¡Ö¥Ü¥é¥á¡× ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈô¹Ô»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ À®¸ùÎ¢¤Ë´°Î»¤·¤¿ ¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±µ¡¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤Î¼çÍ×¥Õ¥é¥¤¥È¥Æ¥¹¥È¤ò½ª¤¨¡¢ ÎÌ»ºµ¡¤Î°ú¤ÅÏ¤·½àÈ÷¤ËÆþ¤ë ¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
DAPA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï42¤«·î°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î»îºîµ¡¤Ë¤è¤ë¤ª¤è¤½ 1,600²ó¤ËÃ£¤¹¤ëÈô¹Ô»î¸³¤¬Ìµ»ö¸Î¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½ª»î¸³Èô¹Ô¤Ï·Ä¾°ÆîÆ»¡¦ÝùÀî¡Ê¥µ¥Á¥ç¥ó¡Ë¤ÎKAI»ÜÀß¤òµòÅÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Í½Äê¤è¤ê¤â 2¤«·îÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç´°Î»¤·¤¿ ¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¶õÃæµëÌý¡¢¹âµ¡Æ°Èô¹Ô¡¢³Æ¼ïÁõÈ÷Æ°ºî³ÎÇ§¤ò´Þ¤àÁí¹çÀÇ½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢½é´ü¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÃÊ³¬¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤ÈDAPA¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇ½ª»Å¾å¤²¤ÈÎÌ»º½àÈ÷ºî¶È¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£
´±Ì±Î¾¼Ô¤Ï¡¢ÎÌ»ºÉ¸½àµ¡¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 2026Ç¯¸åÈ¾¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë·×²è ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é±¿ÍÑÃÊ³¬¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò°ÕÌ£¤·¡¢´Ú¹ñ¶õ·³¤Ø¤Î½é´üÇÛÈ÷¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
KF-21¤Ï4.5À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡¢F-4¤ª¤è¤ÓF-5ÀïÆ®µ¡¤ÎÂàÌò¤ËÈ¼¤¦¸å·Ñµ¡¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Ë ºÇÂç120µ¡ÄøÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹Ä¹´ü·×²è ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏÎÌ»ºµ¡¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¼ÂÃÏÉ¾²Á¡¦±¿ÍÑÉ¾²Á¤¬¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤À¡£
ÎÌ»ºµ¡¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Î¥Ð¥Ã¥Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤ÊÇ¤Ì³Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³Æ¼ïÊ¼ÁõÅëºÜ¤äÄÉ²ÃÇ½ÎÏ¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Å¸³«¤Ï¡¢¹ñ»ºÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿ËÉ±ÒÇ½ÎÏ¶¯²½¤È¹Ò¶õ»º¶È´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£