ÉÔºî¤Ë¤è¤ë¹â»ß¤Þ¤êÂ³¤¯Ãæ¡¡²¬»³¸©»º¥Î¥ê¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡Öº£Ç¯¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎËç¿ô¡×
²¬»³¸©»º¥Î¥ê¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡¡²¬»³¡¦Æî¶è±º°ÂÆîÄ®
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÉÔºî¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥Î¥ê¡×¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢²¬»³»Ô¤Ç16Æü¡¢¥Î¥ê¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÊÉ¾²ñ¤Ï¥Î¥ê¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²¬»³¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¸©Æâ46¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬141ÅÀ¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢¸©µùÏ¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¸«¤¿ÌÜ¤äÌ£¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¤ÏÇ»¤¤¹õ¿§¤Î¤â¤Î¤Û¤É¼Á¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©µùÏ¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Î¥ê¤Î²Á³Ê¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯Á´¹ñÅª¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¥Î¥ê¤Î4³ä¤Û¤É¤òÀ¸»º¤¹¤ë¶å½£¡¦ÍÌÀ³¤¤ÇÉÔºî¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆþ¤ë¥Î¥ê¤Î»ºÃÏ¡¢²¬»³¸©¡£¸©»º¥Î¥ê¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤Î½é²óÆþ»¥²Á³Ê¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤è¤ê²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©µùÏ¢¤Ïº£¸å¡¢4·î¤Þ¤Ç¤Î±«¤ÎÎÌ¤¬À¸»ºÎÌ¤äÌ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³¸©µùÏ¢ ¤Î¤ê±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¡¿ËÅÄ°ÂÉ§¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎËç¿ô¤òÀ¸»º¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤½¤Î¸©¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥Î¥ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×