¥·¥Ü¥ìー¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î²þÎÉ¿··¿¡ÖZ06¡×¤¬¸ø³«¡ª20Âæ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¡ÚÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
Í£°ìÌµÆó¤Î¥ß¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«ー
¥·¥Ü¥ìー¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥ÈZ06¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÃChevrolet Corvette Z06 Santorini Edition
¥³¥ë¥Ù¥Ã¥ÈZ06¤Ï¡¢¥µー¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¥·¥Ü¥ìー¤¬¥µー¥¥Ã¥È¤Ç³Ø¤ÓÆÀ¤¿¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¤½¤ÎÀÇ½¤òËá¤¾å¤²¡¢2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¹ー¥¸¥¢¥¹¥È¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¥³¥ë¥Ù¥Ã¥ÈZ06¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«ー¤ÎÂî±Û¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÆ³Æþ¡£¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥ÐーºÇÍ¥Àè¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£12.7¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿ー¥¹¥¯¥êー¥ó¡¢14¥¤¥ó¥Á¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ6.6¥¤¥ó¥Á¤ÎÊä½õ¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿ー¥³¥ó¥½ー¥ë¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¡£³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢±¿Å¾Ãæ¤ÎÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÏÎÏ¤È¥È¥ë¥¯¤ÎÎ®¤ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¢¥×¥ê¡×¤ä¡¢¡ÖGoogle¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä²÷Å¬¤Ê¥í¥ó¥°¥Äー¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î²þÎÉ¤òµ¡¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿Z06½é¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥É¥·¥ë¥Ðー¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥µ¥ó¥È¥êー¥ËÅç¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥éー¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥°¥í¥¹¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î10¥¹¥Ýー¥¯¥Ç¥¶¥¤¥óÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È20¥¤¥ó¥Á¡¢¥ê¥ä21¥¤¥ó¥Á¡Ë¤ä¡¢¥Ö¥ëー¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥Ö¥ìー¥¥¥ã¥ê¥Ñー¤âÆÃÄ§¤À¡£
¥·¥Ü¥ìー¡Ö¥³¥ë¥Ù¥Ã¥ÈZ06¡×¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦¥¯ー¥Ú3LZ¡§2680Ëü±ß
¡¦¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë3LZ¡§3020Ëü±ß
¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥¯ー¥Ú3LZ¡§2900Ëü±ß¡Ê10Âæ¸ÂÄê¡Ë
¡¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¥µ¥ó¥È¥êー¥Ë ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë3LZ¡§3100Ëü±ß¡Ê10Âæ¸ÂÄê¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
SPECIFICATIONS
¥·¥Ü¥ìー¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥ÈZ06¥¯ー¥Ú3LZ¡ÃChevrolet Corvette Z06 Coupé 3LZ
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹4685¡ßÁ´Éý2025¡ßÁ´¹â1225mm
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¡§2725mm
¾è¼ÖÄê°÷¡§2¿Í
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1720¡Î1740¡Ïkg
ÁíÇÓµ¤ÎÌ¡§5454cc
¥¨¥ó¥¸¥ó¡§V·¿8µ¤ÅûDOHC
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§475kW¡Ê646ps¡Ë/8550rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§623Nm¡Ê63.6kgf-m¡Ë/6300rpm
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§8Â®DCT
¶îÆ°Êý¼°¡§MR
¢¨¡Î¡¡¡ÏÆâ¤Ï¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë3LZ