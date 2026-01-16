¡ÖÁ°Ç¯¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¡×ºï½ü¡¡Á´¥È¥è¥¿Ï«Ï¢¤¬Êý¿Ë·èÄê
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ç¹½À®¤¹¤ëÁ´¥È¥è¥¿Ï«Æ¯ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ï16Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤ÇÃæ±û°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤ÎÅý°ìÍ×µáÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÂ¶â¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ê¥Ù¥¢¡ËÁêÅöÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤È¤¹¤ëÊ¸¸À¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯¤ÏµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºï½ü¤·¤¿·Á¤À¡£ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þÁ±Ê¬¡×¤È¸Æ¤Ö¥Ù¥¢ÁêÅöÊ¬¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×µáÆâÍÆ¤Ï³ÆÏ«ÁÈ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£Ç¯´Ö°ì»þ¶â¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë¤Ï25Ç¯½ÕÆ®¤ÈÆ±¤¸¤¯5¥«·î°Ê¾å¤È¤·¤¿¡£